Rangelei unter Jugendlichen, wo Fäuste zum Einsatz kamen: Der Vorfall am Faschingsdienstag 2018 bei der Corner Bar führte zu einem Strafverfahren am Bezirksgericht. Dem damals 19-Jährigen wird vorgeworfen, einem 24-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt zu haben. Das bestreitet der junge Erwachsene aus Gars am Kamp nicht. Nur: „Das war eine Notwehrsituation.“

Er habe selbst zwei Kinnhaken kassiert. Stein des Anstoßes sei gewesen, dass die Freundin des 24-Jährigen ihn und seinen 17-jährigen Freund „Hurenkinder“ genannt habe. Man habe diskutiert, „dann ist’s losgegangen“. Die 23-Jährige habe ihn dann an den Haaren gerissen, er habe sie weggestoßen. „Ihr Freund dürfte das als Angriff empfunden haben“ und sei handgreiflich geworden.

Wer hat die Rangelei angezettelt?

Im Gegensatz dazu erzählt der 24-Jährige, dass die zwei Burschen beleidigende Äußerungen getätigt hätten. Er habe ein Viertelglas gesehen und dieses aus Angst vor Verletzungen aus der Hand geschlagen. Details wisse er nicht mehr. „Ich weiß nicht mehr, ob ich hing’haut habe.“

Er hatte eine Rissquetschwunde an der Schläfe. Die anderen zwei hatten Abschürfungen und Prellungen, einer am Knie und der andere am Unterkiefer. „Ich verstehe bis heute nicht, wie man so aggressiv sein kann“, verneint der 17-Jährige, ein Glas dabei gehabt zu haben.

Zwei junge Männer entschärften mit ihrem Eingreifen die Situation. Sie waren als Zeugen vor Gericht geladen, entwirrten die Geschehnisse aber kaum. Beide sahen lediglich den Faustschlag des 19-Jährigen. Einer von ihnen erzählte gar, dass der 24-Jährige und seine Freundin davongelaufen seien. Bezirksrichter Thomas Brandstetter wird daraufhin laut, weil niemand ein Davonrennen erwähnt. „Sie stehen unter Wahrheitspflicht!“

Die 23-Jährige konnte ebenso wenig mit Details helfen. Sie bestritt, dass sie den 19-Jährigen an den Haaren gerissen hätte. Alle Beteiligten sagen von sich, nicht übermäßig Alkohol konsumiert zu haben.

„Ich glaube schon, dass man sich gegenseitig nichts geschenkt hat“, schloss Brandstetter mit einem Freispruch die Verhandlung. „Vieles ist unklar. Fakt ist: Die Zeugen waren sehr unglaubwürdig.“ Rechtskräftig.