Gerichtsprozess: Bedingte nach Zündelei

Warum es am 25. September und am 2. Oktober vergangenen Jahres in Horn in der WC-Anlage am Hauptplatz und in der Behinderten-Toilette im Stadtpark die Papierhandtuchspender in Brand gesteckt hat, konnte das Lehrlingsduo (16- und 17-jährig) vor Gericht nicht sagen. Es sei nach einem Lokalbesuch passiert und ja, man habe auch etwas intus gehabt. Deshalb auch die Erinnerungslücken, wer der jeweilige Anzünder oder nur der Zuschauer gewesen ist.

Brand habe man aber nicht entfachen wollen, beteuerte das Duo. Zu einer Feuersbrunst kam es aber in der Spitalgasse, wo einer der Burschen Teelichter im Sperrmüll gefunden, diese angezündet und in einen alten Stoffsessel gesteckt hat. Neben Sachschäden an einer Hausfassade, einer Straßenlaterne und einem Wagen, erlitt eine Bewohnerin auch eine Rauchgasvergiftung.

Das teilgeständige Duo wurde wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung in einem Fall zu je 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Weiters muss es für die Sachschäden aufkommen.

