Gesundheits- und Krankenpflegeschule: Einblicke in die Welt der Pflege

Die Interessenten wurden fachkundig über die Ausbildung zur diplomierten Gesundheit und Krankenpflege informiert. Schüler und Pädagogen standen persönlich und in lockeren Atmosphäre Rede und Antwort. Zusätzlich vermittelten Führungen durch die Schule ein Bild vom Leben und Lernen während der Ausbildung, auch Pflegetechniken wurden vorgezeigt. Die Aufgaben reichen von Diagnose, Planung, Organisation und Durchführung der pflegerischen Maßnahmen über Gesundheitsförderung und Beratung bis zur Pflegeforschung“, informierte Direktorin Susanne Anglmayer.

Dieser Mix spiegelt sich auch in der Ausbildung wider. Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht nur in Form von theoretischem Unterricht vermittelt. Viele praktische Übungen, Exkursionen und Praktika runden das Ausbildungsangebot ab. Aktuell stehen 112 Schüler in Ausbildung.

Die Ausbildungsmöglichkeiten der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Horn ab Frühjahr 2022:

Pflegeassistenz berufsbegleitend in Teilzeit (zweijährig): Start 7.03.2022

Pflegeassistenz in Vollzeit (einjährig): Start 14. 02.2022

Pflegefachassistenz in Vollzeit (zweijährig): Start 14.02.2022

Basismodul Medizinische Assistenzberuf: Start April 2022



Allgemeine Informationen zu Ausbildung, Terminen, Ansuchen, Förderungen und Formulare unter www.pflegeschulen-noe.at oder E-Mail: gukps@horn.lknoe.at