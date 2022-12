Gitarre & Laute im Doppelpack

Werbung

Mit einem Doppelkonzert wurden im Kunsthaus die Schönheiten der Saiteninstrumente präsentiert. In einem „Start up!“-Vorkonzert der Klasse von Klaus Haidl der W.A. Mozart Musikschule stellten sich junge Talente vor, danach brillierte Haidl selbst als wahrer Saiten-Virtuose.

Mit „Start up!“ präsentiert die Musikschule aufstrebende Musiker-Talente in einem speziellen Format, erzählte Direktor Harald Schuh, Leiter der „Jeunesse musik.erleben“. Im rund 30-minütigen Konzert griffen Anna-Lena Rockenbauer, Ines Tiefenbacher, Jakob Pruckner, Iris Pfundstein, Julia Judman, Lena Kröpfl, Linda Mikura, Leon Höß, Timo Hofbauer, Maja Szadurski, David Hunger und Raphael Neuhold auf Gitarre und Laute einen zentralen Gedanken des Hauptkonzerts auf. „Lange Weile“ von Maria Holzeis-Augustin, „Greensleeves“, „Fishermann’s Evening“ von Ludwig Ebner, ein Walzer von Ferdinando Garulli oder eine Etüde von Francisco Tarrega wurden in spezielle Besetzungen übernommen und im musikalischen Kontexte erweitert.

Im Anschluss zeigte Haidl dann, was man aus Gitarre und Laute alles herausholen kann. „Zeitlos sind sie, unterschiedlich sind sie, mächtig sind sie und manchmal schwer verständlich, aber vor allem bedeutsam sind sie“, meinte er zu den Werken von Laurencini da Roma, Alfonso Ferrabosco, John Dowland, Giovanni Zamboni, Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Scott Joplin, Arvo Pärt, Fabian Payr, George Gershwin, Wes Montgomery, Billy Joel und Julian Lang. Haidl beschäftigt sich mit den Gefühlswelten traditioneller wie zeitgenössischer Komponisten, die in ihren Werken zum Ausdruck gebracht werden – und stellte sich dabei selbst in den Hintergrund.

