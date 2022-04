Gleichenfeier: Bei Stadtsee im Finale

Werbung

„Schön, dass so viele Mitarbeiter und Chefs der bauausführenden Firmen sowie die Gemeindemandatare gekommen sind“, freute sich Bürgermeister Jürgen Maier, als er die Gleichenfeier auf der fast 500 m² großen Seebühne im „Nordsee“ gegenüber dem Campus Horn eröffnete.

Vor Weihnachten wäre er „leicht nervös“ gewesen was den Arbeitsfortschritt betrifft, aber jetzt sei man fast im Zeitrahmen, „denn die Arbeiter haben Großartiges geleistet“. Damit könne das bis zu vier Millionen teure Projekt „Stadtsee“ (Maier: „Wir können uns das leisten!“) Mitte Juni eröffnet werden. Für den Gastronomiebereich sind weitere rund 1,8 Millionen erforderlich, so Maier zur NÖN. Dabei falle der Stadt aber nur eine Minderheitsbeteiligung zu.

Bei einem Rundgang durch die Anlage erklärten Maier und Architekt Reinhard Litschauer den interessierten Stadt- und Gemeinderäten, was künftig auf die Besucher in dem Tag und Nacht frei zugänglichen Areal erwartet: ein See zum Baden („Südsee“) mit verschiedensten Attraktionen und einer zum Bootfahren, ein großzügiger Kinderbereich mit Spielgeräten, Wasser speiende Steine, ein „Leuchtturm“, eine zehn Meter hohe Fontäne …

„Es war richtig, dass wir uns dafür entschlossen haben, es wird gut und es wird sicher angenommen“, schloss Maier.

