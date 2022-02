Emotionen kochten über: Zu Meineid angestiftet?

Da kochten die Emotionen im Verhandlungssaal des Horner Bezirksgerichts gehörig über: Bei der Verhandlung eines Raufhandels, der sich im August an einer Tankstelle in Göpfritz ereignet hatte, erklärte eine mittels Videokonferenz zugeschaltete Zeugin, dass sie einer der beiden Angeklagten zur Falschaussage zu seinen Gunsten angeregt habe – jetzt hat der Mann ein weiteres Verfahren am Hals.

Fast schon zur Nebensache wurde da der eigentliche Verhandlungsgrund, der schon zum zweiten Mal vor Gericht erörtert wurde. Beim ersten Termin hatten sich die Aussagen der Kontrahenten – ein Göpfritzer (47) und ein Garser (37) – stark widersprochen. Daher wurde die Vorladung weiterer Zeugen und das Einholen eines Gutachtens zum Schaden am Pkw des 37-Jährigen beschlossen. Allerdings konnte auch mit dem Gutachten nicht geklärt werden, was damals passiert ist. Fix ist, dass der Göpfritzer den Garser wegen lauter Musik, aus dessen Auto zur Rede gestellt hat. Ob der Garser seinem Gegner dann aus dem Auto heraus einen Faustschlag verpasst hat und ob sich der mit einem Schlag mit einer Eisenstange auf das Auto des Garsers revanchiert hat, muss erst geklärt werden. Weitere Details soll jetzt eine kriminaltechnische Untersuchung der beschlagnahmten Stange ans Licht bringen.

Richtig spektakulär wurde es dann bei der Video-Einvernahme der Ex-Lebensgefährtin des Göpfritzers. Der habe sie im November mit den Worten „bitte, hilf mir“ gebeten, für ihn auszusagen. Er habe ihr gesagt, was sie sagen solle – obwohl sie zum Tatzeitpunkt nicht in Göpfritz gewesen sei. Sie habe dann mit einem Mann – sie wisse nicht, ob es sich dabei um den Anwalt ihres Ex gehandelt habe – telefoniert. Als dann die Vorladung als Zeugin vor Gericht gekommen sei, sei ihr klar geworden, dass sie einen Meineid ablegen müsste: „Und das kann ich nicht.“

Auch Anwalt geriet wegen Aussagen in Rage

Etwas in Rage geriet dann der Anwalt selbst. Er habe, als ihm der Angeklagte gesagt habe, dass sie aussagen könne, wegen einer „ladungsfähigen Adresse“ mit ihr telefoniert – und sie habe dabei Details zum Vorfall erzählt. „Weil ich geglaubt habe, es gibt eine außergerichtliche Einigung“, sagte die Zeugin, vor Gericht wolle sie aber nicht lügen.

Der Angeklagte bezeichnete das als „Blödsinn“. Seine Ex habe ihm angeboten, für ihn auszusagen, er habe ihr gesagt, dass sie zur Sache ja nichts beitragen könne. Er habe dann die Beziehung beendet. Daher wolle sie sich jetzt an ihm rächen. Die Frage, warum er seine Ex dann aber als Zeugin benannt habe, wenn sie nichts zur Klärung des Falls beitragen könne, brachte den Mann in Erklärungsnot – und machte seinen Anwalt sichtlich sauer. Der meinte, dass es seine Initiative gewesen sei, die Zeugin zu benennen, weil ihm der Angeklagte einen Tag vor der ersten Verhandlung von der Frau erzählt habe, die ihm daraufhin die Tat am Telefon geschildert habe. Die Aussage, dass es ihm jetzt wieder einfalle, dass die Frau doch nicht in Göpfritz gewesen sei, brachte dem Angeklagten dann keine Glaubwürdigkeitspunkte ein.

Die Bezirksanwältin beantragte eine Sitzungspause, um sich mit der Staatsanwaltschaft zu beraten. Sie dehnte dann den Strafantrag gegen den 47-Jährigen um das Vergehen der versuchten Bestimmung zur falschen Zeugenaussage aus. Dies wird jetzt in einem selbstständigen Verfahren behandelt.

Der Raufhandel in Göpfritz wird nach Einholung des Gutachtens dann Ende März weiterverhandelt.

