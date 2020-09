Acht Vorstrafen, alle wegen Gewaltdelikten begangen im alkoholisierten Zustand, brachten einen 25-Jährigen aus Groß-Siegharts nicht zur Einsicht, die Finger von Hochprozentigem zu lassen.

In der Silvesternacht feierte der Waldviertler in einem Festzelt in Horn. Zu später Stunde und ausgelassener Stimmung, kam es zwischen dem Groß-Sieghartser und einem 30-jährigen Festbesucher zum Streit: Nach einem wüsten Wortgefecht ließ der Groß-Siegharter wieder einmal die Faust sprechen und versetzte dem Horner einen heftigen Schlag ins Gesicht. Das Opfer ging zu Boden und blutete aus der Nase. Im Spital wurde später dann ein Nasenbeinbruch diagnostiziert.

Auf der Anklagebank wegen schwerer Körperverletzung wusste der 25-Jährige, dass ihm bei den einschlägigen Vorstrafen eine Gefängnisstrafe droht, und dies versuchte er, mit Versprechen abzuwenden. Er habe jetzt einen Job, mache eine Therapie, habe den Alkoholkonsum reduziert und sei auf einem guten Weg, zeigte er Einsicht und bat um eine letzte Chance.

Die Einsicht nach dem raschen Rückfall kam aber zu spät: Der Groß-Sieghartser wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nicht rechtskräftig.