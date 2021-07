Bürgermeister Jürgen Maier (ÖVP): „Umweltministerin ist richtige Adresse!“ RK

Einmal mehr erlitten die Grünen mit einem Dringlichkeitsantrag „Schiffbruch“. Zwar hatte Walter Kogler-Strommer die SPÖ und die FPÖ auf seiner Seite, aber die klare ÖVP-Mehrheit stimmte gegen eine Aufnahme in die Tagesordnung und damit gegen die Behandlung des Themas „Ausbau der Franz-Josefs-Bahn“. So blieb dem Grün-Mandatar nur die Verlesung des Antrags.

Kernstück eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes sei, so Kogler, der zweigleisige (sprich zweitrassige) Vollausbau der Franz-Josefs-Bahn. Gemeinsam mit dem 1-2-3-Ticket sei eine Zugverbindung Wien – Gmünd mit dem Ziel, die Fahrzeit auf 72 Minuten zu reduzieren, eine echte Alternative zum Auto. Nutznießer davon seien nicht nur Pendler, sondern auch Kunden für den sanften Waldviertler Tourismus und regionale Betriebe.

Fahrzeit verkürzen! Die Kernpunkte der Forderungen: Ausbau der Bestandsstrecke mit dem Ziel, alle Stationen zu erhalten und die Fahrzeit von jetzt ca. 120 auf 90 Minuten durch ein Paket an Maßnahmen zu verkürzen, und Neubau einer Hochleistungsstrecke (langfristig) mit einer extra Bahntrasse von Horn (mit neuem Bahnhof im Süden der Stadt) nach Göp fritz, die diese beiden Bahnhöfe in gerader Linie verbindet und Waldviertlern die Fahrt von Gmünd nach Wien in modernsten Zuggarnituren mit 160 bis 200 km/h in 72 Minuten ermöglicht.

Begründung. „Das Waldviertel“, so Kogler, „endet nicht in Horn und Horn soll das Zentrum des Waldviertels werden. Das obere Waldviertel wird bei den derzeitigen Ausbauplänen der Landesregierung de facto nicht berücksichtigt. Es müssen prioritär alle Geldmittel für Fahrzeitverkürzungen auf der FJ-Bahn verwendet werden, um den Umstieg auf die Bahn attraktiv zu machen.“

„Ich kenne den Antrag schon aus dem Landtag, deiner ist ja nahezu wortident“, merkte Bürgermeister Jürgen Maier an. „Die Umweltministerin ist ja eine Grüne, die ist da die richtige Adresse!“