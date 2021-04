Die Horner Grünen wollen künftig auf mehr Information für die Bürger der Stadt Horn sorgen. Damit soll einerseits gezeigt werden, dass die Arbeit der Oppoistion in Horn Früchte trägt, anderseits will man aufzeigen, dass die Grünen alternative Lösungsvorschläge für anstehende Probleme bieten können. Die Grünen wollen Zukunftsthemen für die Stadtgemeinde Horn aus ihrem Blickwinkel beleuchten und damit zu kritischer Diskussion und zum Mitmachen anregen. Gelingen soll die Info-Offensive auch mit den vierteljährlich erscheinenden „Grüne Nachrichten“.

Die Grünen hätten als Opposition ansonsten die Möglichkeit, ihre Themen über die Tätigkeit in den Ausschüssen, in Form von Dringlichkeitsanträgen und von Anfragen an den Bürgermeister zu artikulieren – und wollen diese alternativen Ansätze etwa zu den Themen „Horn als Klimavorreiter“, das „Aus“ für die Waldviertel-Autobahn, die Diskussion rund um die Franz-Josefs-Bahn, Gesundheit oder das 1-2-3-Ticket über diesen Kanal jetzt auch an die Horner Bevölkerung herantragen.

Aufzeigen wolle man auch, dass die Grünen, obwohl sie nur über zwei Mandatare verfügen, sehr viele wertvolle Inputs für die Gemeindearbeit leisten. Man wolle zeigen, dass viele Projekte, „die die ÖVP dann als ihre verkauft“, auf Ideen der Grünen zurückgehen, etwa die Themen „pestizidfreies Horn“, „plastikfreies Horn“ oder die Baumpatenschaften. „Wenn man sich die Stadtnachrichten ansieht, dann sind dort auf den Fotos nur ÖVP-Leute drauf“, kritisiert Kogler-Strommer – auch wenn die Grünen die geistigen Urheber dieser Projekte gewesen seien. Ihm gehe es um Transparenz: „Warum sagt man da nicht, dass die Idee von den Grünen kommt?“

Maier: „Auf Foto kommt, wer gearbeitet hat“

Bürgermeister Jürgen Maier weist diese Kritik zurück. „Auf die Fotos kommen die, die auch die Arbeit geleistet haben“, sagt er. Wenn ein Beschluss von 29 Gemeinderäten gefasst wurde, könne man nicht alle dann auch auf die Fotos stellen: „Das schaue ich mir an, wie Fotos mit 29 Leuten und Corona-Abständen dann in der NÖN ausschauen“, meint er.