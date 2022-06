Grüner Abend: Diskussion rund um Tomate

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Eine prominent besetzte Diskussionsveranstaltung boten die Horner Grünen im Gasthof Blie an: Nationalratsabgeordneter Martin Litschauer und EU-Parlamentarier Tom Waitz, der sich auf EU-Ebene für kleinbäuerliche Betriebe stark macht, diskutierten unter der Moderation des Molder Bio-Landwirten Josef Strommer über die Auswüchse der internationalen Lebensmittel-Industrie.

Zunächst wurde eine Dokumentation über die Tomaten-Industrie – die zum Großteil in China angesiedelt ist – gezeigt, danach wurden Fragen wie globalisierte Kreisläufe in und aus der EU in der Lebensmittel-Industrie und potenzielle Versorgungskrisen, wenn diese Kreisläufe – wie etwa während der Coronapandemie – gestört sind, erörtert. Trauriges Fazit von Waitz: Auf EU-Ebene sei dabei die Klimapolitik gegenüber den Interessen der Wirtschaft nach wie vor nachrangig.

Nicht zu kurz kamen aber auch weitere aktuelle Punkte wie die Energie-Thematik angesichts des Krieges in der Ukraine und damit verbundene Teuerungen. Als größtes globales Sicherheitsrisiko benannten die beiden Abgeordneten dann den Klimawandel. Als Beispiele dafür wurden die Krisen und Kämpfe in Syrien oder Nigeria genannt, die häufig als „Religionskonflikte“ wahrgenommen werden, hinter denen aber Fragen wie die Verteilung von Boden und Lebensmittel stünden.

