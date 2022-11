Grundstein gelegt: Netzwerk geknüpft

Das diesjährige „Netzwerk:Forum 2022“ an der Handelsakademie Horn stand im Zeichen der Berufsfelder Notariat und Steuerberatung.

Im Zuge dessen besuchte Notar Leopold Mayerhofer vom Notariat Horn mit seinen Mitarbeiterinnen Marilen Mayerhofer, Julia Hamanek und Tatjana Holzinger, allesamt Absolventinnen der Handelsakademie bzw. Handelsschule Horn, die Schule.

Ebenso konnte der Horner Steuerberater Georg Stöger mit seiner Mitarbeiterin Daniela Pichler für einen Vortrag zum Berufsfeld der Steuerberaterin/des Steuerberaters gewonnen werden.

Unternehmerinnen und Unternehmer als Impulsgeberinnen und Impulsgeber in der Wirtschaft und regionale Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kennenzulernen, Einblicke in die Berufsfelder Notariat und Steuerberatung zu geben und die Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz zu diskutieren, waren die Hauptthemen dieses informativen Vormittags.

Absolventinnen und Absolventen der Handelsakademie und der Handelsschule sind immer gefragt – das „Netzwerk:Forum“ soll den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft legen.

