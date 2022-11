Gutes tun: Erfüllen Sie einen Herzenswunsch

Auch heuer sollen alle 24 Klienten der Tageseinrichtung Horn der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF) ein Packerl unter dem Christbaum vorfinden. Wer einem dieser Menschen mit Beeinträchtigung einen Herzenswunsch erfüllen möchte, der hat jetzt ganz einfach Gelegenheit dazu.

Und so geht’s: Wie schon in den vergangenen Jahren schrieben die Klienten der Tageseinrichtung – alle sind älter als 15 Jahre – Briefe an das Christkind mit ihren Wünschen. Wer einen dieser Wünsche erfüllen will, schickt eine E-Mail an horn@gfgf.at mit Angabe der eigenen Adresse und der Höhe des Betrages, den man investieren möchte. Dann bekommt man einen der Wunschbriefe, der zu diesem Betrag passt mit sämtlichen Infos zum gewünschten Geschenk, zugeschickt. Diesen Artikel kauft man dann, verpackt ihn und bringt das Paket gegen telefonische Voranmeldung unter 02982/30172 bis zum 19. Dezember in der Tageseinrichtung vorbei oder man schickt ihn bis zu diesem Zeitpunkt per Post. Der Wert der Wünsche beginnt bei zehn Euro und steigert sich.

Die Tageseinrichtung hat zum Ziel, Menschen mit zerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen (mit Mehrfachbehinderungen) in ihrer individuellen Lebensgestaltung zu unterstützen. Um die Klienten hier gut zu fördern, braucht es immer wieder neue Fördermaterialien, Hilfsmittel und Beschäftigungsmaterialien.

Finanzielle Unterstützungen zum Kauf neuer pädagogischer und therapeutischer Hilfsmitteln werden gerne entgegengenommen. Spendenkonto: Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte; IBAN: AT28 3299 0000 0006 5342; Betreff: Horn Weihnachtswunsch.

