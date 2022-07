Gymnasium Horn: 100 Jahre Umbauten

Bereits auf das Jahr 1657 geht die Gründung des Horner Gymnasiums zurück. Die Umwandlung in ein Bundesgymnasium erfolgte 1921. 1928 wurde die erste Aufbaumittelschule Österreichs in Horn gegründet. Sie ermöglichte Absolventen der Pflichtschule die Erreichung der Matura ohne Altersbeschränkung. Gymnasium und Aufbaumittelschule befinden sich unter einer Direktion im selben Gebäude.

Die Eröffnung des Canisiusheimes für „Spätberufene“, die ein Theologiestudium anstreben, erfolgte 1959. Die „Canisianer“ besuchten das humanistische Gymnasium. 1961 wurde das neue Gymnasialgebäude am nördlichen Stadtrand in der Puechhaim-Gasse eröffnet. Die Stadtgemeinde Horn hat den Baugrund im Ausmaß von 30.000 m² im Wert von drei Millionen Schilling gratis zur Verfügung gestellt; der Bund wendet für den Bau rund 25 Millionen Schilling auf.

Im Schuljahr 1973/1974 erreichte das Gymnasium und Aufbaugymnasium den höchsten Schülerstand: Knapp 1.000 Schüler besuchten die Horner Gymnasien. Von 993 Schülern wohnten 57 % bei den Eltern, 39 % in den Konvikten und 3 % in Privatquartieren.

Ältester Maturant schloss mit 45 Gym ab

Als bisher ältester Schüler maturierte 1982 im Aufbaugymnasium der frühere Landwirt Franz Kober aus der oststeirischen Gemeinde Gschmaier im Alter von 45 Jahren.

Als Schüler der Aufbaumittelschule maturierte der spätere Bundespräsident Rudolf Kirchschläger 1935 in Horn. Foto: Fotos und Texte: Website des Gymnasiums Horn

1990 wurde die Schulpartnerschaft mit dem Gymnasium in Znaim begründet, 1991 die neue Schulbibliothek mit 9.000 Büchern eröffnet, eine Erweiterung um einen neuen Saal für fremdsprachige Werke sowie für Sprach- und Literaturwissenschaft folgte im Jahr 2000. Ebenso wurden drei Computer-Arbeitsplätze mit Internet-Anschluss in der Bibliothek geschaffen. Die Schulbibliothek verfügte über 16.000 Bücher, fünf Jahre später waren es bereits 19.000 Medien.

Der Umbau des Verwaltungstraktes und des Konferenzzimmers ging in den Jahren 2001 und 2002 über die Bühne. Im Schuljahr 2002/2003 wurde die Sanierung der Stiegenaufgänge und Brandabschnitte durchgeführt, der Einbau eines Lifts ermöglichte Barrierefreiheit. Der Um- und Ausbau ging weiter: 2003/2004: Erneuerung von Chemie- und Physiksaal. Einrichtung eines dritten EDV-Saales. Neuordnung der Mineraliensammlung der Schule. Die Schaffung eines zweiten Werksaals im Untergeschoss stand 2005/2006 am Programm, ebenso die Neugestaltung der Garderoben mit verschließbaren Spinden. Eine neue Ausrüstung für den Informatiksaal und Infoscreen in der Aula gibt es seit 2010.

Die Erneuerung der Außen-Sportanlagen; Neuausstattung der Musiksäle und die Errichtung eines befestigten Schulparkplatzes wurden an Bauarbeiten in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt.

