Hilfsaktion voller Erfolg: 13.000 Euro für die Ukraine

Nicht nur Vizebürgermeister Gerhard Lentschig hilft (siehe Seite 12). Groß ist die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine im gesamten Bezirk. Dank der Unterstützung seitens der Bevölkerung, heimischer Betriebe und Banken konnten die Teams des Rotary Club Geras/Waldviertel, des Lions Club Horn und der Stadtgemeinde Horn mehr als 200 Kartons mit Babynahrung, Windeln, Lebensmittelkonserven, Taschenlampen und Rucksäcke verpacken und zum Abtransport in die Ukraine bereitstellen. Außerdem kamen bis zu Redaktionsschluss 13.000 Euro an Spendengeld zusammen. Damit werden Schlafsäcke, Decken, medizinische Produkte und Erste-Hilfe-Sets angeschafft.

Initiiert wurde diese Aktion wie berichtet von einer russischen Ärztin, die mit der Hilfsaktion ein wenig das Unglück abschwächen und ihre Verbundenheit zu den ukrainischen Mitmenschen zum Ausdruck bringen möchte. Sie ist auch die Kontaktperson zu Dmytro Kulchytskyi. Er ist Koordinator für humanitäre Hilfe im freiwilligen Zentrum der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche.

Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit

„Die richtigen medizinischen Hilfsgüter an die richtigen Orte zu bringen, bevor die militärisch eingeschlossenen Städte nicht mehr erreicht werden können, ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, berichtete Gottfried Stark, Präsident des Horner Lions Club.Der Transport wurde spontan organisiert und wird großteils von Freiwilligen mit Privatautos oder Lkw, die vom Logistikunternehmen „Avtofan“ zur Verfügung gestellt werden, abgewickelt. Die Medikamente und Lebensmittel werden in ukrainischen Städten verteilt werden. Es wird genau kontrolliert, ob das Auto sein Ziel erreicht hat. Wenn die Aktion gut angenommen wird und weiterer Bedarf besteht, könne die Aktion auch wiederholt werden, ergänzt Rudolf Warringer vom Rotary Club.

