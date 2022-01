Hunde-Kurse starten wieder

Der ÖGV Horn bietet ein vielseitiges Angebot, um Hundebesitzern und deren Hunden das Leben zu erleichtern. Ab sofort wird auch das Kurs-Geschehen wieder aufgenommen. Vier Hundetrainer für Gehorsam und ein Hundetrainer für Zug-Hunde betreuen auf dem Horner Hundeabrichteplatz im Schlosspark die Vierbeiner mit ihren Besitzern.

Warum er jedem Hundebesitzer empfiehlt, eine „Hundeschule“ zu besuchen? „Den richtigen Umgang mit dem Umfeld zu lernen, ist wohl für den Hund selbst, aber auch für den Hundebesitzer essenziell für ein angenehmes Zusammenleben“, sagt Obmann Herbert Daberger.

Aktuell hat der Verein 150 aktive Mitglieder, die größtenteils die vielen angebotenen Kurse in Anspruch nehmen. Die Trainer, Kursleiter sowie der Vorstand arbeiten ehrenamtlich daran, den Mitgliedern trotz Corona einen möglichst normalen Alltag mit dem Hund zu ermöglichen. Die Palette der angebotenen Kurse ist breit, sie reicht von Vorbereitungskursen für die BH-Prüfung über die Ausbildung zum Schutz- oder Begleithund bis hin zu Agility, wobei es um Spaß und Bewegung mit dem Hund geht. Der Besuch eines Kurses allein reiche aber nicht aus, sagt Hundetrainer Norbert Kruschina: „Wir zeigen den Umgang mit dem Hund und helfen bei Problemen, aber lernen und üben muss der Hundebesitzer mit dem Hund selbst. Das können wir ihm nicht abnehmen.“

„Hundebesitzer haben mehr gelitten als der Verein“

Die Kurse und Trainings werden in Welpen- sowie Fortgeschrittenen-Kurse aufgeteilt und in Kleingruppen abgehalten, was in der Corona- Pandemie ein wichtiges Kriterium ist. „Generell haben während der Lockdowns die Hundebesitzer jedoch mehr darunter gelitten als der Verein“, stellt Daberger fest und erklärt nachdenklich: „Aufgrund der Situation konnten wir die Menschen, die Hilfe mit ihren Hunden gebraucht hätten, nicht unterstützen.“

Außerhalb der Kurs-Zeiten ist nur ein Einzeltraining ausschließlich von Mitgliedern erlaubt. Der Verein selbst trägt auch Turniere aus, auf die die Hunde und ihre Besitzer nach Bedarf vorbereitet werden.

