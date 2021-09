Ein kräftiges Lebenzeichen setzten Obfrau Sabina Dallamassl und das Team von Jazz W4 Horn mit dem Engagement der Jazz-Sängerin Simone Kopmajer, die mit Band im Campus über den Dächern von Horn gastierte.

Mit ihrem aktuellen Programm „My Wonderland“, begleitet durch Terry Myers, Paul Urbanek, Martin Spitzer, Karl Sayer und Reinhardt Winkler, beeindruckte die Künstlerin mit ihrer Stimme. Die Sängerin und Entertainerin fing die klassischen Jazz-Vibes ein – egal, ob sie zu Duke und Benny swingt oder die Songs aus ihrem eigenen Songbook holt. Es war ein wahrer Genuss, jemandem mit dieser Stimme zu lauschen, der die Songs auf so einnehmende Weise in den Konzertsaal schmettert.

Kopmajer präsentierte Jazz mit eingängigen Melodien, starken Harmonien, groovigen Rhythmen und abwechslungsreichen Improvisationen in einem ausgewogenen Vokal- und Instrumental-Mix. Vertraute Melodien verloren in den Verfremdungen nicht an Stimmung, sondern haben durch die subtile Bearbeitung und den speziellen Sound der Musiker noch an Spannung gewonnen.

Jazz W4 will 2022 wieder durchstarten

Auch Sabina Dallamassl zeigte sich begeistert: „Simone Kopmajer spricht mit ihrer Musik selbst Leute an, die bisher keinen Jazz mochten.“ Wegen der aktuellen Situation ist heuer übrigens kein weiteres Konzert in Planung. Im nächsten Jahr möchte Dallamassl mit Jazz W4 aber wieder voll durchstarten.