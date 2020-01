Die Irnfritzerin Marlies Buhl, ausgebildete Kindergarten-Pädagogin, bietet einen neuen Eltern-Kind-Treffpunkt in Horn an - den sogenannten „SpielRaum“. Dabei handelt es sich um eine Spielgruppe, in der die Grundhaltung darin besteht, die natürlichen Potenziale der Kinder zu unterstützen und sich bewusst mit der Frage zu beschäftigen: Was brauchen kleine Kinder, um Eigeninitiative, Selbständigkeit, Ausdauer und Umsicht entwickeln zu können?

Entwickelt wurde dieser pädagogische Ansatz von der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler. Der „SpielRaum“ ist ein Erfahrungsraum für Eltern und Kinder. Die Kinder haben die Möglichkeit, die entwicklungsgerecht vorbereiteten Spielsachen und Bewegungselemente selbstständig zu erkunden – die Eltern haben die Aufgabe, ihre Kinder aufmerksam zu beobachten und nicht ins Geschehen einzugreifen. „Das fällt oft nicht leicht, ermöglicht aber den Kindern, ihren eigenen Interessen zu folgen und selbstständig zu entscheiden, womit sie sich beschäftigen wollen und wann sie wieder eine Pause brauchen. Auf diese Weise können sie auch ihre Selbstregulationsfähigkeiten entwickeln“, erklärt Buhl.

Im ergänzenden abendlichen „ElterngesprächsRaum“ haben die Eltern Zeit und Raum, die Fragen mit Buhl zu besprechen, die sie aus dem „SpielRaum“ oder auch aus dem alltäglichen Zusammenleben mit ihren Kindern beschäftigen.

Geeignet ist der „SpielRaum“ für Kinder zwischen acht und 30 Monaten. Für Babys ab dem Altern von drei bis vier Monaten bietet Buhl einen eigenen „BabyRaum“ an. Beide Möglichkeiten gibt es für Interessierte im Campus Horn.