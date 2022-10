Kinderliedermacher Bernhard Fibich begeistert in USA

Der bekannte niederösterreichische Kinderliedermacher Bernhard Fibich war am 15. Oktober Österreichs Beitrag beim diesjährigen Kids-Euro-Festival in Washington DC, das bereits zum 15. Mal Kinderkultur aus der Europäischen Union in der Hauptstadt der USA zeigt.

„Ich freue mich sehr über die Einladung und konnte mein englischsprachiges Programm spielen. Auch meine CD, die ich auf Englisch aufgenommen habe, konnte ich beim Festival präsentieren“, ist Fibich stolz.

Die Einladung zu dem Festival kam vom Österreichischen Kulturforum in Washington. Zwei Konzerte mit Bernhard Fibich, der schon auf eine dreißigjährige Bühnenerfahrung zurückblicken kann, standen auf dem Programm. „Es war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Ich freue mich jedoch auch wieder auf die nächsten Konzerte in Wien, im Kabarett Niedermayer am 23. Oktober und im Haus der Musik am 29. Oktober“, erklärt der dreifache Großvater, der in den 1980er-Jahren mit seiner Familie in den Bezirk Horn übersiedelte.

Am 22. Oktober ist er um 15 Uhr in der Kammerbühne Ottenschlag zu Gast und hat auch eine neue CD mit dem Titel „3 neue Lieder“ mit im Gepäck.

Erst kürzlich wurde Bernhard Fibich von Landeshauptfrau Mikl-Leitner das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ verliehen.

