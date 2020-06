„Die Vorfreude, wieder Gäste bei uns begrüßen zu können und damit Leben in unser Haus zu bringen, ist riesengroß“ – so kommentierte Silvia Meingast den Neustart des Stadtkinos Horn, der nun bereits am 19. Juni – und damit wesentlich früher als zunächst befürchtet – über die Bühne gehen wird.

Zunächst war man davon ausgegangen, dass die Kinos erst mit September ihren Betrieb wieder aufnehmen können. „Dann haben sich die Lockerungen überschlagen“, erzählte Meingast. Der Start wäre rechtlich schon Ende Mai möglich gewesen, aber das habe man nicht in Anspruch nehmen können, weil man mit den Verleihen erst abklären müsse, welche Filme überhaupt verfügbar sind. Gestartet wird im Stadtkino mit dem teilweise im Nationalpark Thayatal gedrehten Film „Narziss und Goldmund“, der auch vor der Coronakrise schon zwei Mal gezeigt wurde und seitens des Publikums gut angenommen worden sei, sagte Meingast.

NOEN Silvia Meingast sieht dem Neustart im Stadt-Kino mit großer Freude entgegen.

Großes Fragezeichen aus ihrer Sicht: „Wie werden die Menschen auf die Möglichkeit, wieder ins Kino zu gehen, reagieren? Trauen sich die Leute schon?“ Sie wolle aber positiv sein, denn: Seitens der Gäste habe es während der Zeit der Schließung viel positives Feedback gegeben. Einige hätten auch angekündigt, das Angebot des Stadtkinos künftig häufiger in Anspruch zu nehmen. Ihr Anliegen sei es daher, wieder ein Programm, das den Gästen zusage, auf die Beine zu stellen, sagte Meingast.

Ihre Gäste würde sie ob ihrer Freude über den Neu-Start gerne „mit einem Glasl Sekt“ begrüßen, aber „das wird vermutlich wegen der Maßnahmen nicht erlaubt sein“, fürchtet sie. Und die Einhaltung der Maßnahmen haben auch im Stadtkino oberste Priorität, „damit wir reibungslose und sichere Vorstellungen bieten können“, sagte Meingast.

Start im Cinemaplexx voraussichtlich Ende Juli

MK Peter Hauswirth erwartet den Start am 23. Juli.

Mit dem Neustart im Cinemaplexx Horn rechnet Geschäftsführer Peter Hauswirth „zu 90 Prozent“ mit 23. Juli mit „Mulan“. Falls sich die Filmverleihe zu früheren Filmstarts entschließen, könnte der Start auch eine Woche nach vorne verschoben werden. Davor gebe es keine aktuellen Filme – und die will das Publikum im Cinemaplexx sehen, sagte Hauswirth. Für vier Säle ein anspruchsvolles Programm zusammen zu stellen sei da derzeit nicht einfach.