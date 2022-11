Klares Kunst-Statement: Die „Wödmasta“ geigten auf

Wer kann schon von sich behaupten, ein „glückliches Händchen“ zu haben? Wenn nicht das Team von Verein Kultur im Tonkeller, wer dann? Und was ist zurzeit wichtiger als ein klares Statement zur Kunst? Denn Kit-Obmann Emmerich Meixner und sein Team bieten im Rahmen der Bühnenwirtshäuser unterschiedlichste Musikangebot an und locken damit das Publikum zur Live-Performance in den Tonkeller.

Auch diesmal haben die Veranstalter mit dem Engagement der „Wödmasta“ für ein Event der Extraklasse gesorgt. Zu hören gab es Musik mit viel Herz, mal rockig und mal balladenhaft. Seit vielen Jahren spielen Dietmar Baumgartner und Roland Vogl unter dem Namen „Wödmasta“ in dieser Besetzung und sind aus der Rockszene nicht mehr wegzudenken.

Durch ihre individuelle Art, aktuelle Songs, Klassiker oder Eigenkompositionen zu interpretieren, haben die Musiker bereits Kultstatus erreicht. Ihr Repertoire umfasste große Popsongs ebenso wie kleine Perlen, zwischendurch garniert mit treffendem Wortwitz. Die Musiker wussten die Zuhörer mit treibenden Beats, melancholischen Texten und einschlägigen Gitarren-Soli zu begeistern. Mit energiegeladener Show, Improvisationsgabe und losem Mundwerk begeisterten sie ihr Publikum. Sie erzählten Geschichten vom Raufen, der Liebe, vom Saufen, dem kleinen Glück im Großen, dem Scheitern und Wieder-Aufstehen. Ihre Fangemeinde war begeistert.

