Konstituierung: Neues Pfarrteam startete

Die jüngst bestellten Vertreterinnen aus den Reihen der acht Pfarren des Pfarrverbandes im Horner Becken trafen einander im Dorfgemeinschaftshaus in Dietmannsdorf, um die Arbeitsperiode für die kommenden fünf Jahre zu beginnen. Davor wurden sie in der Kirche angelobt und bekamen die Ernennungsurkunden und eine extra gestaltete Kerze mit dem Pfarrverbands-Logo als Geschenk.

Geleitet wurde die erste Sitzung von Christian Scheidl, der als Regionalberater der Diözese seit zwei Jahren diesen Prozess begleitet. Die Mitglieder des Pfarrverbands-Rates sind die wichtigsten Berater für das Seelsorgeteam und begannen daher sofort, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen: Was ist in den letzten beiden Jahren gut gelungen und sollte fortgesetzt werden? Was möchte der Pfarrverband in den nächsten fünf Jahren erreichen?

Bei einem Klausurtag im Herbst soll weitergearbeitet werden, eine große Freiluftmesse wird es am 11. September bei der „Hubertusmarter“ etwas nördlich von Dietmannsdorf geben.

