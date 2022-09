Konzertabend: Dallamassl zeigte Talent

Sänger Lukas Dallamassl und Pianist Dominik Oberenzer gastierten auf Initiative von Jazz W4 im Tonkeller im Horner Kunsthaus. „Es bildet ein Talent sich in der Stille“ – schon Johann Wolfgang von Goethe wusste, wovon er sprach. Nur, was bringt besagtem Talent, immer in der Stille zu verweilen? Genau nichts! Entdeckt muss es werden! Und genau das konnten die Konzertbesucher beim Auftritt von Lukas Dallamassl und Dominik Oberenzer.

Auch Jürgens und Fendrich im Programm

Das musikalische Repertoire von Dallamassl war besonders abwechslungsreich und breit gefächert. Auf der Bühne schien sich das Duo wohlzufühlen. „Wenn Lukas Dallamassl singt, da ist er ganz in seinem Element“, war sich das Publikum einig. Dem Sänger sind am liebsten Lieder aus dem Musical-, Pop- und Soul- Bereich. Michael Buble, Coldplay, Louis Armstrong, Billy Joel aber auch Songs von Udo Jürgens, Frank Sinatra und Elvis Presley wurden von Dallamassl hervorragend intoniert. Schnell war den Konzertbesuchern klar, auf der Bühne performt ein Talent mit einer besonderen Stimme. Das Niveau war erstaunlich.

Mit einigen musikalischen „Kabinettstückerln“ wie „Merci Chèrie“ von Udo Jürgens, „I Am From Austria“ von Reinhard Fendrich oder der Nummer „My Life“ von Billy Joel endete das tolle Konzert.

