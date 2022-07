Kreisverkehr-Sanierung: „Niemand in die Irre schicken“

Auf großes Interesse stieß der Bericht über die Sanierung des Kreisverkehrs in der Nähe der Eni-Tankstelle. Der Bericht sorgte nicht nur online für zahlreiche „Klicks“ und Kommentare, in der NÖN-Redaktion gingen auch telefonische Reaktionen und Mails bezüglich Beschilderung der Umleitungen ein.

Bezirk Horn Bauarbeiten: Sieben Wochen Straßensperre

Tenor der Meinungen: Die Umleitungen seien vor allem für Lkw, aber auch für Touristen nicht gut genug ausgeschildert. So seien die Schilder – etwa jenes in der Raabserstraße oder bei der Unterführung in Richtung Altenburg – teilweise kaum zu sehen, andererseits sei die Umleitung durch die in der Erntezeit wegen des Lagerhauses stark befahrenen Bahnstraße („dort herrscht um diese Jahreszeit sowieso Chaos“) nicht ideal, schreibt eine NÖN-Leserin. Für sie als Ortskundige sei das weniger problematisch, aber: „Jetzt beginnt bald Allegro Vivo. Da kommen viele Tagesbesucher, die sollte man nicht unbedingt in die Irre schicken“, sagt sie.

Karl Stifter von der Straßenmeisterei Horn erklärt gegenüber der NÖN, dass Umleitungen – vor allem wenn sie wie bei einem Projekt dieser Größe so umfangreich sind – für ortsunkundige Menschen nie ganz lustig seien. Aber: Die Beschilderung der Umleitungen sei durch die ausführende Baufirma nach den entsprechenden Vorschriften durchgeführt worden.

Die Umleitungsstrecke aus Wien kommend ins Horner Zentrum erfolgt über die Umfahrung (B 2) und die B 38a nach Horn Mitte und über die Pragerstraße ins Zentrum. Von hier gehts über den Miklasplatz auch weiter in Richtung Irnfritz/Raabs oder Geras/Drosendorf. Aus Eggenburg auf der B 2 kommend könne man über die L 8002 und Breiteneich ausweichen. Großflächig kann man in Richtung Eggenburg aber auch über Maissau und dann die B 35 fahren.

