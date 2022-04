Kunst im Tonkeller: Gäste bekamen Gänsehaut

Werbung

Nach mehreren coronabedingten Verschiebungen war es am vergangenen Freitag endlich soweit: Zur Freude von K.i.T.-Obmann Emmerich Meixner und zahlreicher Fans ging das Konzert des irischen Musikers Sean Keane im Kunsthaus über die Bühne.

Meixner bezeichnete den irischen Künstler als „Mann mit der Gänsehautstimme“ – und versprach damit den Gästen nicht zu viel. Der Mann aus dem Westen Irlands gehört zu den populärsten traditionellen irischen Songwritern der Gegenwart und bewies bei seinem Auftritt in Horn, warum er diesen Ruf hat.

In seinen Nummern spürte man, dass Keane in der „living tradition“ irischer Musik aufgewachsen ist. Dort, wo die Musik von Kindesbeinen an zum Alltag gehört, wie die tägliche Tasse Tee. Die Lieder von Keane lassen sich schwer einordnen. Sein Markenzeichen sind die unverwechselbare Stimme und seine ganz eigene, äußerst sympathische Vortragsweise. Von der traditionellen irischen Musik kommend umfasste sein Repertoire traditionelle und „contemporary“ Songs.

