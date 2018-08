Eigentlich jammerschade, dass die „Italienische Nacht“ nur zwei Stunden dauerte. Dabei waren die Voraussetzungen bestens: ein warmer Sommerabend, der bis auf den letzten Platz besetzte Arkadenhof des Kunsthauses in zauberhaftes Licht getaucht, entspannte Besucher – und die Krönung, das Gastspiel der Philharmonie Brünn unter der Leitung von Bijan Khadem-Missagh und mit Sänger Wolfgang Bankl bei „La notte italiana“, dem Motto des Galakonzerts von Allegro Vivo.

Schon die Einleitung versetzte das Publikum in zauberhafte Stimmung, Franz Schuberts Ouvertüre C-Dur, D 591, „im italienischen Stil“ gelang so leicht und romantisch, mit italienischer Grandezza, mit der die blendend disponierten Brünner auf die Reise in den Süden entführten. Dort angekommen, stand Gioacchino Rossini auf dem Programm mit zwei Ouvertüren, zu „La Gazza Ladra“ („Die diebische Elster“) und zur ebenso bekannten „Il Barbiere di Sivigla“ („Der Barbier von Sevilla“).

Beide waren eingebettet in Arien aus dem „Barbier“ und „La Cenerentola“ („Aschenbrödel“), unnachahmlich mit stimmlicher Präsenz und Ausdruck vorgetragen von Wolfgang Bankl, Ensemblemitglied der Staatsoper und „Artist in Residence“ bei der Sommerakademie von Allegro Vivo.

Im zweiten Teil war „das lustigste Stück, das ich je gemacht habe“ zu hören, wie Felix Mendelssohn-Bartholdy seine Symphonie Nr. 4, A-Dur, „Die Italienische“ beschrieb. Es war die perfekte Abrundung eines Abends voll Musik und Lebensfreude mit einem temperamentvollen Bijan Khadem-Missagh am Pult, dem Bankl – spaßhalber – gelegentlich auswich, um nicht in die Reichweite seines Taktstocks zu kommen …

Riesenbeifall für den Dirigenten, das große Orchester und den Bassisten, für den musikalischen Hochgenuss. Aber der ist ja bei Allegro Vivo-Konzerten selbstverständlich.