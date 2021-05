Das Lastkrafttheater tourt wieder und will auch in der Arena Horn mit der Komödie „Höllenangst“ von Johann Nepomuk Nestroy das Publikum unterhalten (1. Juni, 19.30 Uhr). Die Initiatoren des Lastkrafttheaters sprechen mit der NÖN über die Atmosphäre des Lastkrafttheaters, die Pandemie und warum sie Nestroy fürs Jahr 2021 gewählt haben.

NÖN: Das Lastkrafttheater ist nicht zum ersten Mal in Horn. Üben Plätze wie die Arena in Horn eine Faszination für das Theaterspiel aus?

David Czifer: Das Lastkrafttheater ist von uns 2013 gegründet worden um einerseits das Lachen direkt vor die Haustüre zu servieren, aber vor allem, um Orte der Begegnung zu schaffen, etwas, das wir gerade jetzt in unserer entzweiten Gesellschaft immer stärker brauchen. Deswegen geht für uns von der Arena Horn eine besondere Faszination aus. Wir freuen uns, wieder hier zu sein und, dass es nach den Maßnahmen wieder möglich ist, beim Publikum zu sein und eben diesen gesellschaftlichen Austausch zu pflegen.

Wir erleben gerade eine Pandemie: Wie wichtig ist in solchen Krisen das Theater?

Max Mayerhofer: Kunst und Kultur und Unterhaltung sind wichtiger denn je. Kunst kann ein Bindeglied für die Gesellschaft sein. Deswegen kommen Kunst und Kultur in diesen herausfordernden Zeiten eine besonders wichtige Rolle zu. Aber natürlich waren die letzten Monate für uns eine sehr schwierige Zeit.

Czifer: Nun pendelt sich alles wieder ein und wir freuen uns sehr, dass wir wieder spielen dürfen.

Warum fiel die Wahl auf Johann Nestroys Höllenangst?

Czifer: Für uns ist es wichtig, die Leute zu unterhalten und dem Publikum einen lustigen Abend bei freiem Eintritt zu bieten. Deswegen wollen wir immer Komödien spielen, es müssen laute und turbulente Stücke sein, die am Lkw gut ankommen. Wir sind der Meinung, dass unser Publikum in diesen komplizierten Zeiten bei uns seine Probleme vergessen möchte und herzhaft lachen will.

Mayerhofer: Heuer spielen wir Höllenangst, ein sehr unterhaltsames Stück, das aber auch sozialkritisch ist. Wir haben es ausgesucht, weil wir wieder einmal einen Nestroy spielen wollten und sich das Stück besonders gut für unsere ungewöhnliche Bühne eignet. Erstmals wird auch der ganze Lkw bespielt, einige Szenen spielen auch im Führerhaus.