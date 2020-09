Wie in der NÖN bereits angekündigt ist es jetzt soweit: Die Horner Künstlerin Laura Heily präsentierte ihre neue Single „Someone“.

In dieser Nummer beschreibt Heily etwas, das jeder kennt: Gefühle für eine Person zu haben, die diese jedoch nicht auf dieselbe Art und Weise erwidert. Auch sie selbst hat Erfahrung mit dieser Situation gemacht, die sie in ihrem Song musikalisch wiedergibt. Sie erzählt die Geschichte, wie sie die passende Person für sich suchte, ehe sie eine Erkenntnis machte, die ihre Einstellung dazu um 180 Grad drehte. „Der Mensch, auf den wir warten, ist oft nicht jemand anderes, sondern wir selbst“, sagt sie. Manchmal gelinge es, jemanden zu finden, wenn man aufhöre, zu suchen.

Für die 19-Jährige ist die aktuelle Single der nächste Schritt in ihrer Karriere, in der sie Popmusik mit starken Inhalten, emotionalen Erfahrungen und energiereichen Arrangements liefern will. Mit ihrer kraftvollen Stimme lässt sie ihre Texte lebendig werden. Eine EP mit den bisherigen Singles wie „Fix You“ und dem zuletzt veröffentlichten Song „Again“, sowie neuen Liedern steht für den späteren Herbst in den Startlöchern. Für 2021 hat Heily ein Album mit neuen Songs geplant, an denen derzeit gefeilt wird.