Dort, wo einst eine Hühnerzuchtstation stand, füllt sich derzeit eine richtige „Wohnidylle“ in der Bezirkshauptstadt mit Leben. Die ersten sechs Eigenheime in der von der Fertigteilfirma Elk aus Schrems erbauten Wohnsiedlung in der Zwettler Straße in Richtung Mühlfeld sind bereits bezugsfertig und wurden im Rahmen einer Feier an die neuen Eigentümer übergeben.

18 Wohneinheiten in attraktiver Lage mit Zentrumsnähe

Insgesamt errichtete Elk hier 14 Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser mit insgesamt vier Wohneinheiten. Die Doppel- und Einfamilienhäuser haben eine Wohnnutzfläche zwischen 120 und 160 Quadratmetern. Die Grundstücksgröße umfasst 330 bis 1.200 Quadratmeter. Gemeinsam mit Bernhard Nagl, geschäftsführender Gesellschafter bei Elk, übergab Bürgermeister Jürgen Maier die Schlüssel gemeinsam mit einem symbolischen Obstbaum an die neuen Besitzer. Mit der neuen „Wohnidylle“ könne Horn nun eine weitere attraktive Wohnsiedlung bieten.

„Die Bewohner sollen sich wohlfühlen in Horn und sich auch gerne eingliedern“ Bürgermeister Jürgen Maier

Die neue Elk-Eigenheimanlage liegt naturnahe am südlichen Stadtrand und ist trotzdem nur wenige Gehminuten von den Annehmlichkeiten der Einkaufsstadt und des Stadtzentrums entfernt. „Die Achtung auf eine verkehrsberuhigte Straßensituation lag hier im Vordergrund. Es ist eine Wohnstraße, in der keine hohen Geschwindigkeiten möglich sind“, betonte Nagl.

Straße und Gehwege sollen rasch asphaltiert werden

Und diese Straße – die Franz Pareis-Straße – soll laut Bürgermeister Maier nach der Einfriedung der Grundstücke genauso wie die Gehwege rasch asphaltiert werden. „Die Bewohner sollen sich wohlfühlen in Horn und sich auch gerne eingliedern“, sagte Maier. Die verkehrsgünstige Lage, die gute Infrastruktur, das Angebot der Kinderbetreuung, die hervorragenden Schulen, Ärzten und nicht zu vergessen Sport- und Freizeiteinrichtungen machen Horn zu einem begehrten Wohnort, machte Bürgermeister Maier Werbung für Horn. Die Wohnhausanlage lässt so gesehen für die Bewohner keine Wünsche offen. Die weiteren Häuser und Wohneinheiten werden demnächst fertiggestellt und sind großteils auch schon verkauft.

Nagl würdigte abschließend die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und schließt künftige Kooperationen und weitere Wohnprojekte in Horn nicht aus: „Ich freue mich schon auf gemeinsame Nachfolgeprojekte“, sagte er.