Lehrlings-Novum: Das AMS sucht diesmal selbst

Werbung

Das AMS wechselt die Seite: Ausnahmsweise sucht die Horner AMS-Geschäftsstelle nicht im Auftrag anderer Unternehmen nach geeignetem Personal, sondern für sich selbst. Denn erstmals wird ab Sommer in Horn ein Lehrling ausgebildet – und zwar als Personaldienstleistungskaufmann/frau in einer dreijährigen Ausbildung.

Bei der Frage, warum das AMS diesen Weg geht, nennt Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp Gründe, die er normalerweise bei seinen Partnerfirmen auch ortet. „Zum einen haben wir den Wunsch, rechtzeitig geeignetes Personal für die eigene Geschäftsstelle auszubilden“, sagt er. Denn nur wenn man den eigenen Nachwuchs selber ausbildet, könne man im Fall von Pensionierungen einen fließenden Übergang garantieren, ist Schopp sicher. Damit sollen etwa Beratungsleistungen für Arbeitslose nicht zurückgefahren werden müssen, wenn ein neuer Mitarbeiter nach der Pensionierung eines arrivierten Kollegen erst eingeschult werden muss.

Auch Chef legt selbst noch eine Prüfung ab

Als Vorteile für mögliche Lehrlinge sieht Schopp neben der dualen Ausbildung (in der Berufsschule und am AMS in Horn) die zusätzliche interne Ausbildung in der AMS-Ausbildungsstätte in Linz. Denn diese Ausbildungs-Ergänzung können die Lehrlinge parallel absolvieren. Dort werden die künftigen Lehrlinge übrigens gleichzeitig mit anderen AMS-Mitarbeitern geschult, was auch für die Integration ins Team förderlich sei.

Spannend werde diese Herausforderung auch für ihn selbst, sagt Schopp. Denn obwohl einige seiner Mitarbeiter aus früheren Tätigkeiten Berechtigung zur Lehrlingsausbildung haben, will er selber die Prüfung dazu nachmachen. Auch wenn dann die Abteilungsleiter eher diejenigen sein werden, die sich konkret um die Ausbildung kümmern, wolle er mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auf „du und du“ sein, sagt Schopp. Zudem sei es interessant, selbst einmal vor einer Herausforderung zu stehen, in der man andere üblicherweise berät.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.