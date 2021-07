Drei bekannte Vertreter der österreichischen Literaturszene waren bei der öffentlichen Lesung der Schreibwerkstatt Waldviertel im Arkadenhof des Kunsthauses versammelt.

Margit Schreiner, Antonio Fian und Gustav Ernst lasen aus ihren Texten und überzeugten das Publikum mit ihrer jeweils eigenen Mischung aus Humor und Tragik. Margit Schreiner, die für ihr autobiografisches Werk bekannt ist, beschrieb in „Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen“ eine Kindheit in den 1960ern in Linz. Antonio Fian ließ in seinen „Dramoletten“ Schüler und Lehrer mit äußerster Pointiertheit aufeinander los. Gustav Ernst las aus seinem eben erschienenen Roman „Betriebsstörung“, einer Satire, die im heimischen Literaturbetrieb angesiedelt ist, und ließ dabei zwei Freundinnen lustvoll über einen Lesungsbesuch streiten.

Deef: Klänge, die zum Meeresgrund führen

Der Musiker Deef spielte elektronische Musik. Die Klänge seines „Reefwaves“ transportierten das Publikum vom Arkadenhof auf den Meeresgrund. Ebenso präsentierten die Teilnehmer der Schreibwerkstatt Waldviertel Texte, die in den Tagen zuvor in den Schreibklassen entstanden sind. „Ein Konzept, das sich bewährt hat“, so fasst es der Leiter der Schreibwerkstatt Waldviertel Robert Kraner zusammen.

Anfänger und Fortgeschrittene schreiben unter der Anleitung renommierter Autoren literarische Texte und diskutieren diese intensiv in der Gruppe, um ihr Schreiben weiterzuentwickeln. „Ein Konzept, das auch ankommt“, betonte Kraner. Die Teilnehmer reisen dafür aus allen Bundesländern und aus dem deutschsprachigen Raum nach Horn. „Viele besuchen uns immer wieder. Und einige Teilnehmer kommen direkt aus der Region Waldviertel, was uns sehr freut.“ Die Lesung fand in Kooperation mit dem Kunstverein Horn und der Bücherstube statt. Termine der Saison 2021/22: www.schreibwerkstatt.at