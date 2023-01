Lions-Projekt: Über 7.500 alte Brillen

Werbung

Vor vierzehn Monaten vom Lions Club Horn ins Leben gerufen, hat das Sammelergebnis von alten Brillen alle Erwartungen übertroffen. Edgar Führer, Koordinator der Aktion, konnte bereits sagenhafte 7.500 Brillen übernehmen und weiterleiten. „Bedenkt man, dass eine einzelne Brille nur zwischen zehn und zwanzig Gramm wiegt, dann beeindruckt dieses Ergebnis noch umso mehr. Insgesamt ergibt das zehn volle Großkartons, gegenüber diesem Ausmaß nimmt sich die Lions Original Brillensammelbox fast winzig aus“, so Führer. Bisher wurden die vom Horner Lions Club im Zuge dieser Aktion gesammelten Brillen nach Burkina Faso gebracht. Durch die politischen Umstände mussten die Aktivitäten dort jedoch beendet werden.

Daher haben sich die Horner Lions zu einer grenzüberschreitenden Kooperation mit Lions Deutschland zusammengetan, um auch weiterhin Altbrillen, aber nun weltweit, in Entwicklungsländer versenden zu können. Umso erfreulicher ist es, dass die Mitglieder des Horner Lions Club durch die großartige Unterstützung seitens der Landeskliniken, von Augenärzten, von Gemeinden und der Bevölkerung bereits 7.500 Altbrillen sammeln konnten. Die Brillen werden von Gottfried Stark und seinem Team gesammelt und zur Aufbereitung und Katalogisierung nach Koblenz versandt. Die Transportkosten übernimmt der Lions Club Horn. Der Weitertransport wird in Kooperation mit dem Lions Club International geregelt. „Werfen Sie also bitte auch künftig ihre alten Brillen nicht weg, die Aktion läuft selbstverständlich weiter und leistet in wenig entwickelten Ländern wertvollste Hilfe“, ist Edgar Führer überzeugt und zeigt sich erfreut, dass diese Aktion in der Bevölkerung so gut angenommen wird.

Unbürokratische Hilfe auch in der Heimat

Der Lions Club Horn hilft aber auch rasch und unbürokratisch vor Ort. Und so hat der Lions-Club Horn „einer jungen Frau (19 Jahre) den Restbetrag von 800 Euro für den Führerschein bezahlt. Sie vollendet demnächst die Ausbildung zur Pflegeassistentin und für die Berufsausbildung ist der Führerschein unbedingt notwendig“, berichtete Herbert André von der Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Horn.

