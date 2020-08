Der aus Maigen stammende und Horner Gym-Absolvent Johannes Gschweidl ist ein Vollblutmusiker mit jeder Menge Leidenschaft. Als Gitarrist mit der Band „Skatapult“ holte er schon den Publikumspreis beim FM4-Protestsongcontest. Jetzt wurde er mit seinem Soloprojekt „Da Jo“ neben sieben weiteren Bewerbern für den 88.6- Bandcontest ausgewählt.

Im Herzen des Austropop

Gitarre spielt er, seit er acht ist, seine eigenen Songs schrieb er schon mit 15, alle Texte im tiefsten Dialekt, weil für ihn dann in eigenen Worten „die Hemmschwelle geringer ist“. An vorderster Front steht dabei der Spaß. „Ich will vor allem mit meinen Songs das Publikum unterhalten. Ich fühle mich als Entertainer“, erklärt Jo. Angefangen hat alles mit den großen Vorbildern im Austropop, Georg Danzer und Wolfgang Ambros. Später kamen viele weitere Inspirationsquellen dazu. „Alles was mir selber taugt, von Rock und Blues bis Jazz fließt auch in meine Songs mit ein.“ Trotzdem heißt es beim Schreiben, die Essenz der Popmusik zu behalten. Die Songs sollen zugänglich bleiben und nicht zu verkopft sein.

Morbide, aber nicht zu ernst

Der Song mit dem „Da Jo“ beim Bandcontest an den Start geht, heißt „Wöd untergaunga“, eine fetzige Bluesrock-Nummer. „Da Jo“ beschreibt den Song in eigenen Worten so: „Stell dir vor, du wachst auf und es ist nur gähnende Leere um dich herum.“ Als Pointe stellt sich am Ende heraus, dass die Hauptfigur ein paar Schlaftabletten zu viel genommen hat, und statt aufzuwachen, irgendwo anders gelandet ist. Der Text sei zugeben etwas morbide, doch zu ernst soll es auch nicht sein und ein Augenzwinkern ist „Da Jo“-typisch auch hier mit dabei.

Im Bademantel rocken

Im März veröffentlichte er zum Song ein Musikvideo, in dem er sich mit Bademantel bekleidet in einer Hausruine austobt. Zu dieser Zeit kam auch der Gedanke zur Teilnahme am 88.6-Bandcontest. „Eigentlich habe ich mir nicht viel bei der Bewerbung gedacht. Der sehr rockige Song passte meiner Meinung nach einfach gut zu 88.6.“ Dass er letztendlich für das Semifinale ausgewählt wurde, war eine erfreuliche Überraschung.

Wann geht’s los?

Beim Bandcontest werden jetzt der Reihe nach die einzelnen Kandidaten auf dem Radiosender vorgestellt. Für „Da Jo“ ist es am Donnerstag, den 20. August; soweit. Der Song wird gegen 8 Uhr in der Morgenshow und nochmals um 18 Uhr in der „Coronale“ zu hören sein. Ab dem 31. August kann dann online gevotet werden. Die drei Bestplatzierten qualifizieren sich für das Finale in der Ottakringer Brauerei, eine tolle Möglichkeit, den Song vor einem großen Publikum zu präsentieren.

Normalerweise solo

Als „Da Jo“ performt er normalerweise solo, doch für das Finale würde er ausnahmsweise mit Band antreten, um auch live den fetten Rocksound rüberzubringen. Übertreiben will er es aber auch nicht. „Ich spiele gerne in kleinerer Besetzung. Es ist viel intimer und man kann besser miteinander interagieren.“ Unabhängig vom Ausgang des Bewerbs soll die Musik für Johannes Gschweidl in Zukunft zum Beruf werden. Aktuell studiert er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Gitarre und will danach als Musiklehrer arbeiten.