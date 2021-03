Mann (88) verstarb nach Corona-Impfung im Stephansheim .

Der Mann erhielt am 24. März die zweite Teilimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer, er verstarb am 25. März. In welchem Zusammenhang der Todesfall mit der Impfung steht, wird jetzt laut Bezirkshauptmannschaft Horn mittels Obduktion geklärt.