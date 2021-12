Markt-Jubiläum, aber wieder kein Fest

Bereits seit über drei Jahrzehnten besteht der Bauernmarkt. Längst ist die Einrichtung für die Horner nicht mehr nur eine Gelegenheit, bei regionalen Anbietern einzukaufen, sondern ein beliebter Treffpunkt, der jeden Freitag viele Gäste anlockt.

Der Markt wurde vor 31 Jahren von Anna Herzog gegründet

Aktuell führt die Schar der sechs Anbieter seit Jahren Obmann Alfred Zimmermann. „Wir wollten das 30-jährige Bestandsjubiläum eigentlich mit einem großen Fest feiern, Corona hat uns bisher immer einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet Zimmermann. In Zeiten des Lockdowns geht es den Anbietern nicht immer nur ums Geschäft, sondern darum, „als Versorger für die Menschen da zu sein,“ erklärt der Obmann. Die „naturbelassenen Spitzenprodukte aus dem Waldviertel“ sind bei den Besuchern des wöchentlichen Marktes, der jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr, mit den von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellten Ständen in der Pfarrgasse und am Kirchenplatz steht, sehr beliebt. Gut, zu wissen, woher die Produkte sind.