Dass derzeit gerade die Sonne auf Horn herunterbrennt, hindert die Gemeinderäte nicht, sich mit der Weihnachtsbeleuchtung zu befassen. Fast auf den Tag genau ein halbes Jahr vor dem großen Fest wurde einstimmig beschlossen, die Stadt in ein neues, besseres Licht zu tauchen. Quasi nach Goethes letzten Worten am Sterbebett, wo er „Mehr Licht!“ gesagt haben soll …

„Das ist ja ein klassisches Sommerthema“, scherzte Bürgermeister Jürgen Maier, als SPÖ-Stadtrat Marco Stepan den Tagesordnungspunkt vorbrachte: „Unsere Weihnachtsbeleuchtung ist ja nicht homogen. Jedes Mal ist ein bisschen etwas dazu gekauft worden, aber es hat kein einheitliches Konzept gegeben.“

Nun wurde ein neues Konzept zusammen mit Profis der Firma MK Illumination aus Innsbruck erarbeitet und vom Stadtrat bereits beschlossen. Auch der Gemeinderat gab seine ungeteilte Zustimmung. „Persönlich bin ich der Meinung“, erklärte der Stadtchef, „dass eine Bezirkshauptstadt auch hier einen Meilenstein zu setzen hat. Und das wollen wir in der Innenstadt tun. Wir müssen groß denken, gleich was G’scheites machen und einen solchen Schritt setzen, auch wenn er teuer ist. Mit kleinen Schritten wird nichts schöner.“ In einer ersten Stufe sind knapp über 100.000 Euro dafür veranschlagt. „Die Grundlinie ist klar, Details werden noch besprochen.“

1.000 m Lichtbänder an den Hausfronten

Diese „Grundlinie“ sieht vorerst rund tausend Meter Lichtbänder (Maier: „Natürlich alles LED-Lampen wegen des geringen Stromverbrauchs.“) für die Montage an Giebeln bzw. Dachrinnen an den gemeindeeigenen sowie – nach Absprache mit den Besitzern – an privaten Häusern in der Innenstadt sowie an der Stadtpfarrkirche. „Die Hausbesitzer können sich natürlich gerne mit senkrechten Bändern anschließen“, glaubt Maier, dass dem Beispiel Folge geleistet wird. „Und das gilt natürlich auch für Geschäfte und Banken.“ Mit den Geschäftsleuten will man sich demnächst an einen Tisch setzen und die Vorgangsweise verdeutlichen und mit ihnen besprechen.

Darüber hinaus werden bei den Brunnen am Hauptplatz und beim Rathaus Objekte mit Weihnachtsmotiven oder Lichtlanzen montiert – eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen – sowie Baumnachbildungen beim Kreisverkehr am Miklas- und Kirchenplatz. Eine spezielle Lösung soll es für den Innenhof des Kunsthauses geben, wo vier Projektoren ganzjährig verschiedene Motive an die Wand zaubern.

Bleiben werden auf jeden Fall die Bänder aus Sternen, die an den drei (früheren) Eingangstoren in der Innenstadt bis dato auf die Weihnachtszeit eingestimmt haben.