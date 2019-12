Finanzstadtrat Heinrich Nagl (ÖVP) legte in der Gemeinderatssitzung den Nachtragsvoranschlag auf den Tisch, bevor er über das Budget 2020 sprach.

Der Nachtragsvoranschlag ist als Ergänzung des Vorjahresbudgets zu sehen, in dem Projekte aufgenommen werden, mit denen man im Dezember 2019 noch nicht gerechnet hat. Stadterneuerungsprojekte gehören dazu oder die Investition für die entstehende „Klar!“-Region. Das Plus insgesamt beläuft sich auf 1.884.500 Euro. Alle Gemeinderäte stimmten dem zu.

Der Budgetvoranschlag 2020 wurde in Absprache mit den Ausschüssen sowie Ortsvorstehern und nach einem Beratungsgespräch mit dem Land erstellt. Der Ergebnishaushalt weise einen Gewinn von 784.000 Euro auf, so Nagl. Die Stadt Horn plant mehrere Projekte, am kostenintensivsten ist der geplante Kanalbau.

Gemeinderat Walter Kogler-Strommer (Die Grünen) wunderte sich, dass keine Eröffnungsbilanz vorgelegt wurde, die ja nach der Neuregelung die Basis für den Voranschlag bilden solle. „Es geht nicht ums Misstrauen, es geht um die Transparenz“, werde seine Partei daher nicht zustimmen.

Eröffnungsbilanz werde erst 2021 schlagend

Bürgermeister Jürgen Maier (ÖVP) erklärte: „Die Eröffnungsbilanz wird 2021 zum ersten Mal aufzustellen sein, dann wird sie da sein.“ Nagl ergänzt noch: „Die Transparenz ist so und so gegeben.“

Maier ging vor der Abstimmung auf den Dienstpostenplan ein: Die Stadtgemeinde hat 142 Dienstposten (2019: 138) und – wegen Zweifach-Besetzungen – 122 Mitarbeiter (2019: 199). ÖVP, SPÖ und FPÖ stimmten für den Budgetvoranschlag und Dienstpostenplan 2020, die Grünen dagegen.