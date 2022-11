Hilfe für Emaus: Spendengelder überbracht

Werbung

Anfang November begleiteten der Horner Stadtpfarrer Pater Albert Groiß ( und Pater Laurentius Resch (Pfarrer von Seitenstetten) Diakon Peter Zidar zur Missionsstation von Martin Römer in San Miguel Topilejo am Rande der 24-Millionenstadt Mexiko City.

Der Grund für den Besuch bei dem aus Groß Siegharts stammenden Diözesanpriester war die Überbringung von Spendengeldern und das Kennenlernen der von ihm gegründeten „Comunidad Emaus“. Dort finden Menschen Zuflucht, die durch alle sozialen Roste fallen, Jung und Alt, Männer und Frauen.

Unterstützung für Kranke und hunderte Arme

Bei ihrem Besuch erlebten die Besucher aus Niederösterreich, wie gerade eine demente Frau nach einem Spitalsaufenthalt ganz unbürokratisch nach Emaus überstellt wurde, weil sie keine Adresse, geschweige denn Verwandte hat. Und falls die Polizei niemand ausfindig machen kann, die diese alte Frau wieder zurückholen, kann sie bis auf weiteres in der Comunidad blieben.

Es gibt dort einige Bewohner, die schon über 20 Jahre in Emaus leben dürfen. Die Spendengelder aus Pfarren der Diözese St. Pölten werden für die Bezahlung der MitarbeiterInnen gebraucht, die dort die alten und kranken Menschen in einem familiären Umfeld pflegen und versorgen. Die Betten in den Schlafsälen stammen übrigens aus dem Krankenhaus Mistelbach, die Zidar vor einigen Jahren hierher brachte.

Darüber hinaus betreut Martin Römer mithilfe von Katechisten vier Kirchen in der Diözese Xochimilco als Pfarrer, die Suppenküchen der Pfarr-Caritas verköstigen täglich mehrere hundert Arme. Ein Besuchsprogramm ermöglichte natürlich auch den Besuch des größten Marienwallfahrtsortes der Welt, Nuestra Seniora de Guadalupe im Norden von Mexiko City, und den Wallfahrtsort Chalma mit dem beeindruckten Bildnis des Gekreuzigten.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.