Millionen-Projekt: Wartezeit ist vorbei, Spatenstich in Sicht

„Noch im Mai soll der Spatenstich erfolgen, im Juni wird Baubeginn sein, die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2023 geplant“, verkündete Geschäftsführer Gerhard Breitenberger vom Diakoniewerk Oberösterreich einer stattlichen Anzahl Interessierter, dass in der Lazarettgasse nun das lang ersehnte und von „Ich bin ich“-Obfrau Christa Daniel und ihrem Team mit enormem Einsatz vorangetriebene Wohnhaus für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung errichtet wird.

Die ersten Pläne gab es bereits 2019 (die NÖN berichtete ausführlich), aber Corona stellte den Zeit- und auch den Finanzplan auf den Kopf. „Viele haben geglaubt, es geht nichts weiter“, meinte Breitenberger, „die Pandemie und die steigenden Baustoffpreise haben die Umsetzung hinausgezögert. Aber jetzt ist es soweit.“

Integriertes Wohnen in einem perfekten Umfeld

Gut drei statt der ursprünglich vorgesehenen zwei Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt, das Land NÖ fördert das Vorhaben mit einer Million Euro. „Es wird ein schönes, integriertes Wohnen in einem perfekten Umfeld und in Zentrumsnähe“, erklärte Architekt Reinhard Litschauer. Und Daniel ergänzte: „Hier können die Leute wohnen, Beschäftigungsmöglichkeiten finden sie entweder in der Caritas-Werkstatt oder in der gegenüber liegenden GfGf (Gesellschaft für Ganzheitliche Förderung und Therapie; Anm.).“

Betreuung bis hin zur höchsten Pflegestufe

Wie Projektmanagerin Isabel Beuchel und Projektleiter Stefan Baier ausführten, ist das Haus für 26 Plätze ausgelegt, alle in Einzelzimmern, die individuell ausgestattet werden können. Vier bis fünf Zimmer bilden jeweils eine Einheit, dazu kommen verschiedene Nutzräume und Pflegeeinrichtungen, denn betreut werden Erwachsene bis hin zur höchsten Pflegestufe. Das Ziel der Betreuung formulierte Psychologin Sigrid Haidenthaler: „Unsere Bewohner sollen von der Fremd- zur höchstmöglichen Selbstbestimmung kommen.“

Die Betreuung erfolgt selbstverständlich rund um die Uhr, bei Tag sind zwei Personen pro Geschoß – es gibt drei davon – zuständig, in der Nacht eine. „Der Personalbedarf ist groß“, erklärte Breitenberger, „wir rechnen mit gut zwei Dutzend Leuten von der Raumpflegerin bis zur Diplom-Fachkraft.“ Die Suche nach geeignetem Personal beginnt in absehbarer Zeit, schon im Sommer wird man Gespräche mit zukünftigen Bewohnern führen. „Es gibt schon eine Reihe von Anmeldungen, aber es sind noch Plätze frei“, so Beuchel.

Mehr als ein Wohnhaus

