„Taxi krachte in Warteraum“: Vielen sind die Bilder noch lebhaft in Erinnerung, als eine 84-Jährige mit ihrem Auto plötzlich im Warteraum des Landesklinikums Horn stand. Das Bezirksgericht Horn verhandelte bereits im Oktober den Fall, holte Gutachten ein und befragte Zeugen, aber nicht alle. Ein Ehepaar schilderte in der vorigen Woche, wie sie den 16. Jänner 2018 erlebt hatten.

Der 64-Jährige saß mit seiner Frau mit dem Rücken zur Eingangspforte, als er auf einmal „an Duscha“ hörte. „Jetzt hat’s die Scheiben z‘rissen“, habe sich die 59-Jährige gedacht. Sie sei vom Sessel weggerissen worden. „Das war wie eine Druckwelle“, schildert die Frau. „Und dann sehe ich das Auto dort, wo noch mein Mann gesessen ist“, habe sie verzweifelt nach ihm geschrien.

„Die Frau ist eh gestraft genug.“Ein Zeuge begründet, warum er keine weiteren Ansprüche an die Frau stellt

Ihr Gatte habe sich nach dem lauten Geräusch umgedreht, das Fahrzeug gesehen, sich noch weggedreht und sei dann hinter dem Pkw gelegen. „Das war Glück im Unglück, dass nicht mehr passiert ist.“ Bezirksrichter Thomas Brandstetter fragt beide, ob sie die Geschwindigkeit einschätzen können. „Man kann’s nicht sagen“, erklärt der 64-Jährige. „Das Auto hat aufgeheult.“ Das Ehepaar, das Prellungen davontrug, erhielt Schmerzensgeld über die Versicherung der Angeklagten und fordert keine weiteren Ansprüche. „Die Frau ist eh gestraft genug“, begründet der Zeuge.

Insgesamt acht Personen hatten Prellungen, Abschürfungen, Verletzungen an Halswirbelsäule oder Kopf, manche machten Schmerzensgeld geltend. 70.000 Euro muss dem Landesklinikum Horn bezahlt werden.

Der Verteidiger hob die Fahrtauglichkeit der heute 86-Jährigen, die sich schuldig bekannte und während der Verhandlung den beiden Zeugen dankend die Hände schüttelte, trotz ihres Alters hervor. „Sie ist in der Lage, ein Fahrzeug zu lenken und Automatik zu fahren“, führt er die Ursache auf einen Fahrfehler zurück. Er kenne selbst die Tücken eines solchen Fahrzeuges, die Lenkerin habe den Schalthebel an der falschen Stelle einrasten lassen. „Das hätte jedem passieren können.“

Bezirksrichter Thomas Brandstetter verurteilte sie wegen grober Fahrlässigkeit zu einer Geldstrafe. Der ordentliche Lebenswandel der Frau, die großteils bereits getätigte Schadensgutmachung und das Eingeständnis führt er als Milderungsgrund an. Der massive Sorgfaltsverlust und die acht Verletzten wogen für Brandstetter schwer.