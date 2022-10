Nachruf: Heinz Sommer ist tot

Er war ein Horner Original und ein Mediziner der alten Schule: Der Horner Heinrich Sommer verstarb am 11. Oktober im 94. Lebensjahr.

Heinrich Sommer wurde am 8. Jänner 1929 geboren. Sein Studium an der Medizinischen Universität in Wien schloss er 1955 ab. Kurze Zeit später trat er ins Krankenhaus Horn ein. Hier absolvierte er unter dem medizinischen Leiter Oskar Rainer seine weitere Ausbildung, die er 1995 als Facharzt für Innere Medizin abschloss. Am Horner Klinikum blieb er dann 24 Jahre als 1. Oberarzt an der Internen Abteilung. Neben seiner Oberarzttätigkeit an der Internen Abteilung engagierte sich Sommer in den verschiedensten Bereichen im Krankenhaus Horn. Er war unter anderem als Hygienebeauftragter Arzt und als Betriebsarzt tätig. 1972 eröffnete Sommer dann seine eigene Praxis in Horn und war außerdem als Schularzt für mehrere Horner Schulen tätig. Darüber hinaus leitete Sommer von 1987 bis zu seiner Pensionierung mit 1. Jänner 1992 – mit diesem Zeitpunkt verließ er auch das Horner Krankenhaus – die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Horn. Das Dekret über die Ernennung zum „Obermedizinalrat“ wurde Sommer im Jahr 2000 vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll überreicht.

Über seine medizinische Tätigkeit hinaus war Sommer auch für seine soziale Ader bekannt. So unterstützte er immer wieder Vereine und Organisationen, die sich für soziale Projekte einsetzen.

Sommer war mit Gattin Helga (geb. Amon) verheiratet und hatte vier Kinder. „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen“, meinte Franz Huber, kaufmännischer Leiter des Landesklinikum Horn.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.