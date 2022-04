Neue Badeordnung: Was man im Stadtsee darf und was nicht

Werbung

In einer neuen Rolle bei der letzten Gemeinderatssitzung im Vereinshaus war Vizebürgermeister Gerhard Lentschig zu sehen: Er führte den Vorsitz, weil Bürgermeister Jürgen Maier so wie vier weitere Mitglieder des Gremiums erkrankt waren. Und er agierte wie erwartet souverän …

Nachdem er die Entsendung von Barbara Stark anstelle von Andrea Dundler als Vertreterin der Stadtgemeinde in den Tourismusverband Kamptal-Manhartsberg vorgeschlagen hatte, was einstimmig angenommen wurde, kam er zu seinem „Spezialgebiet“ als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Sport. In diesen Bereich fällt auch der Stadtsee, für dessen Umsetzung die Arbeiten auf Hochtouren laufen.

„Die Benützung des Areals braucht eine Ordnung“, sagte er. „Und diese ist gemeinsam von Stadtamtsdirektor Matthias Pithan und seiner Stellvertreterin Petra Zach erstellt worden und von diesen juristisch abgesegnet.“

Die Stadtsee-Ordnung umfasst 19 Punkte

Darin finden sich – eigentlich selbstverständliche – Punkte wie das Untersagen von unnötigem Lärm, der Verunreinigung oder dem Anfüttern von Wasservögeln wie den Verboten, in der Anlage zu grillen, zu campieren, in Schlafsäcken zu nächtigen oder von den Stegen zu springen. Nicht erlaubt sind auch Hunde, außer Assistenzhunde für Behinderte. Auf dem Übersichtsplan ist jedoch ein eigener Hundebadestrand ausgewiesen, in dem Herrl bzw. Frauerl und Hund das kühle Nass genießen können. Die letzten zwei der 19 Punkte: Den Anforderungen der Sittlichkeit und des Anstandes ist entsprechend Rechnung zu tragen. Und: Es wird darauf hingewiesen, dass das gesamte Areal videoüberwacht ist.

Nur fünf Punkte umfasst die Badeordnung, etwa Baden und Benützung des Areals auf eigene Gefahr oder Badeverbot für Betrunkene oder Personen mit ansteckenden Krankheiten, gar nur drei die Bootsordnung, wobei ausschließlich gemeindeeigene Boote oder Stand-Up-Paddles – nur auf dem neuen „Nordsee“ – erlaubt sind.

Ohne Diskussion wurde der Antrag von allen Mandataren angenommen.

