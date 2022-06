Neue CD präsentiert: Die Geige und ihre Reflexionen

Eine Vielfalt an Klangschattierungen, technischer Virtuosität und vor allem jede Menge spürbarer Freude an der Musik sind die Zutaten der neuen CD-Produktion von Allegro Vivo. Die CD – sie trägt den Titel „Violin Reflections“ wurde von der Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Vahid Khadem-Missagh eingespielt. Darauf zu hören sind Werke von Dvořák, Ravel und Piazzolla. Wie der Name schon andeutet, haben die Stücke eine große Gemeinsamkeit: Sie rücken die Violine als Soloinstrument in den Mittelpunkt. Reflektiert werden die Solostimmen vom Streicherklang des Orchesters.

Im Begleittext zur CD beantwortet Musikjournalist Joachim Reiber die Frage, was Musik ohne Reflexion wäre, so: „Sie wäre kaum mehr als Schall und Rauch. Denn erst die Reflexion rundet den Klang und lässt aus Schall Musik werden. Dass die Musik nicht ohne Reflexion auskommt, ist ein Phänomen der Akustik. Aber es ist, wohlgemerkt, ein Phänomen des Geistes.“

Der erste Teil der CD ist Antonin Dvořák gewidmet

Nach der „Slawische Fantasie“ folgen drei der berühmten „Humoresquen“ op. 101 ebenfalls von Dvořák sowie seine Romanze op. 11 für Solovioline und Orchester. Im zweiten Teil widmet sich Khadem-Missagh der virtuosen Violine mit einer packenden Interpretation von Ravels Konzert-Rhapsodie „Tzigane“. Zum 100. Geburtstag huldigte das Allegro Vivo Festival 2021 dem Tango-Komponisten Astor Piazzolla und ließ seine mitreißenden „Las Cuatro Estaciones Porteñas“ in der vorliegenden Aufnahme erklingen.

