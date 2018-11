Seit nunmehr zwei Semestern arbeitet eine Fachgruppe aus Lehrern der HLW und HAK Horn an der Entwicklung eines vollkommen neuen Konzepts in der Horner Schullandschaft: der einjährigen Wirtschaftsfachschule Horn. „EWF steht dabei für E injährige W irtschafts- F achschule oder E inzigartiger W erdegang für F achschüler“, so Direktor Peter Hofbauer, der den beiden Bundesschulen als Schulleiter vorsteht.

Neben den bekannten Ausbildungszweigen Medieninformatik in der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW Horn) und Gesundheit und Soziales in der dreijährigen Fachschule (FW Horn) gibt es ab dem nächsten Schuljahr eine einjährige Ausbildung mit Schulabschluss.

„Es ist uns ganz wichtig, Schülern ein Jahr der Orientierung und grundlegenden Ausbildung zu ermöglichen, und durch den Abschluss der EWF nicht mehr als Schulabbrecher zu gelten,“ meint Hofbauer. Der Vorteil dieses einjährigen Zweigs mit Abschluss ist der breite Kompetenzerwerb in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Tourismus und Gastronomie sowie Wirtschaft und Verwaltung. Danach besteht die Möglichkeit, entweder eine Lehre in den genannten Bereichen anzuschließen oder – je nach Interesse – weitere zwei Jahre in der Fachschule mit Spezialfach Gesundheit und Soziales zu absolvieren oder zwei Jahre in der Handelsschule mit Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung.

Weitere Informationen und einen Eindruck vom Schulleben an der HLW/FW Horn können Interessierte an den Tagen der offenen Tür bekommen: Freitag, 30. 11., 14.30 bis 18.30 Uhr, Samstag, 1. 12., 8 bis 12 Uhr, an der HAK/HAS Horn am Freitag, 14. Dezember, 12 bis 17 Uhr.