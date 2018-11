Alle Informationen über die eigene Lebensumgebung und ein Rundum-Service mit persönlichen Benachrichtigungen in modernster Technik – das ist die neue Website der Stadtgemeinde Horn (www.horn.gv.at). Mit der Neugestaltung hat man einen weiteren großen Schritt in Richtung Smart City vollzogen.

Auch persönliche Benachrichtigungsdienste dabei

„Deine Stadt immer bei Dir“, verspricht der neue Internetauftritt – und tatsächlich ist der Informations- und Servicegehalt, den „das Internet in der Hosentasche“ den Bürgern und Gästen der Stadt bietet, hoch: Ob digitale Amtstafel, der Überblick über die Gasthäuser der Stadt oder das Angebot, Formulare – vom Meldewesen bis zum Subventionsantrag für Vereine – herunterzuladen, auf hunderten Seiten gibt es vielfältige Möglichkeiten, schnell und unbürokratisch mit der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten und die unterschiedlichsten Informationsbedürfnisse prompt zu stillen.

Zu den neuen Möglichkeiten gehören auch persönliche Benachrichtigungsdienste. So kann man sich am Vorabend per SMS oder E-Mail erinnern lassen, welche Mülltonne für den nächsten Tag auf die Straße gestellt werden muss, welche Veranstaltungen angeboten werden usw. Man muss sich nur ein Mal auf der Website registrieren. „Wir haben dabei ganz bewusst auf komplizierte und kostenintensive APPs verzichtet und gehen per SMS und eMail einen zeitgemäßen, direkten Weg zu den Bürgern“, betont Bürgermeister Jürgen Maier.

Leben der Stadt durch Spartenlogos sichtbar

Integriert in die neue Website sind auch Aussagen von Hornern, die ihrer Stadt eine Liebeserklärung machen. Und konsequent wurde auch mit der von der Burgschleinitzer Agentur mediadesign konzipierten und umgesetzten Website der neue Außenauftritt der Stadt weitergetragen, der Anfang des Jahres mit einem neuen Logo gestartet hat. Das Leben der Stadt – abgebildet durch Spartenlogos für Familie, Sport, Wirtschaft, etc. – findet sich auch in den entsprechenden Kategorien auf der Website wieder.

Begleitet wird der Auftritt der neuen Website durch ein mehrstufiges Werbekonzept. Augenscheinlichste Maßnahme sind auffällig-frische Bogen-Plakate, die seit 5. November in der gesamten Stadt zu sehen sind und die Botschaft „Deine Stadt immer bei Dir!“ transportieren.