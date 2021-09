Der Öhlknechthof im Horner Zentrum hat einen neuen Besitzer: Immobilien-Tycoon Günter Kerbler erwarb die Liegenschaftsanteile, die bisher von der Öhlknecht-Hof Errichtungs- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H gehalten wurden. Diese GmbH stand bisher zu 75 Prozent im Besitz der Sparkassen-Privatstiftung und zu 25 Prozent im Besitz der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG.

Sparkasse: „Sind Geldinstitut, kein Liegenschaftsvermieter.“

Warum sich die Verantwortlichen der Sparkasse zu diesem Schritt entschieden haben? „Wir sind ein Geldinstitut. Es ist nicht unsere Hauptaufgabe, als Besitzerin oder Vermieterin einer Liegenschaft tätig zu sein“, sagt Vorstandsdirektor Helmut Scheidl. Das Bankgeschäft sei in den vergangenen zehn Jahren komplexer geworden und fordere mehr Kapazitäten: „Und die haben für den Öhlknechthof gefehlt“, ergänzt Vorstands-Kollege Manfed Hofbauer.

Stillschweigen über Kaufpreis vereinbart

In einem „Share Deal“ (Erwerb der Mehrheit der Anteile eines Unternehmens im Rahmen eines Unternehmenskaufs oder einer Unternehmensübernahme) wurde nun die Öhlknecht-Hof Errichtungs- und Verwaltungsgesellschaft m.b.H an Kerbler verkauft. Man habe schon in der Vergangenheit gut mit Kerbler kooperiert, in einem Gespräch Ende des Vorjahres habe man das Thema erstmals angesprochen. Corona habe die Sache dann verzögert, mit 1. September wurde der Verkauf notariell über die Bühne gebracht. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Damit geht nicht nur die Liegenschaft an sich, sondern auch Restaurant und Hotel Öhlknechthof als Tochtergesellschaft an Kerbler.

Weikertschläger

Kerbler will „Soft-Sanierung“ durchziehen

Kerbler selbst nannte Lokalpatriotismus als Grund für den Kauf des Öhlknecht-hofs. Der gebürtige Horner fühle sich nach wie vor eng mit seiner Heimatstadt verbunden. Mit den Projekten im ehemaligen Ringelhahn-Haus am Hauptplatz 2, im Brandschaden-Haus oder im ehemaligen Haus der Konditorei Unterweger hat er im Horner Zentrum schon weitere Akzente gesetzt. Im Öhlknecht-hof will er demnächst für eine „Soft-Sanierung“ – etwa neue Beleuchtung und kleinere Adaptierungen – sorgen. Grundsätzlich soll sich an der Kombination aus Wohnungen – sie werden weiter von der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft WAV betreut –, Geschäften und Ordinationen sowie dem Hotel und Restaurant Öhlknechthof nichts ändern. Auch in Hotel und Restaurant bleibt alles beim Alten. Niko Henkel wird weiter als Geschäftsführer im Hotel und Restaurant bleiben.

„Mister Öhlknechthof“ Warringer: „Gebäude waren Verfall preisgegeben.“

Zurück geht die Geschichte des Öhlknechthofs auf das Jahr 1912 – damals noch in die Häuser „Mauckner“ (Nummer 3) und „Öhlknecht“ (Nummer 5) aufgeteilt. 1930 kaufte die Stadtgemeinde das Haus Nummer 3 mit einem Rentenvertrag an, darin untergebracht wurde die Sammlung Josef Höbarths, das Museum übersiedelte 1965 in die Wiener Straße, die Firma Öhlknecht kaufte das Nachbargebäude dazu. Damit hatte Kaufmann Leopold Öhlknecht mehr Platz für sein Geschäft, das er seit 1924 in der Prager Straße betrieb. 1970 übernahmen Robert und Helmut Öhlknecht die Geschäftsleitung, 1995 musste das Geschäft eingestellt werden. Die Gebäude standen fortan leer und waren dem Verfall preisgegeben. 2003 entwickelte Architekt Gustav Blei gemeinsam mit der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) ein Konzept für ein Wohn- und Geschäftsgebäude auf diesem Areal. Nachdem man zunächst bei anderen möglichen Partnern abgeblitzt war, hat sich dann mit der Sparkasse Horn ein idealer Partner für das Projekt gefunden.

10 Millionen Euro ins Projekt investiert

Die Verhandlungen zur Umgestaltung des Öhlknecht-hofs starteten 2004 unter Beteiligung der Sparkasse Horn, der Stiftung der Sparkasse und der Stadtgemeinde. „Damals waren die Gebäude Ruinen mitten in der Stadt, dem Verfall preisgegeben. Das Dach war kaputt, es hat hereingeregnet“, erinnert sich Rudolf Warringer. Er hat das Projekt seitens der Sparkassen Stiftung maßgeblich mitgeprägt und gilt bis heute als „Mister Öhlknechthof“. Nach der Einigung mit den Vorbesitzern, der namensgebenden Familie Öhlknecht, konnte nach langem Leerstand der Gebäude Prager Straße 3 und 5 schließlich eine Einigung erzielt und nach dem Spatenstich im Oktober 2005 mit dem Bau begonnen werden. Insgesamt wurden zehn Millionen Euro in dieses Projekt, das als eines der größten Innenstadt-Belebungsprojekte der Region gilt, investiert. Damit wurde aber eine optimale Verbindung zwischen zweckmäßiger, moderner Architektur und Bewahrung alter Substanz erreicht. Alleine die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Substanz kostete damals eine Million Euro. Damit wurde auch der alte Stadtturm erhalten, der heute Teil des Öhlknechthof-Hotels ist. Neben der Revitalisierung der Innenstadt-Gebäude an der Prager Straße wurde auch ein Neubau im hinteren Teil des Areals durchgeführt. 2,7 Mio. Euro investierte die Stadtgemeinde damals in die Errichtung des Parkdecks, das heute nicht mehr aus Horn wegzudenken ist.

Unter anderen mussten als große Herausforderung 3.000 Kubikmeter Fels gesprengt werden. 2007 zogen dann mit dem Restaurant Öhlknechthof und der Horner Redaktion der NÖN die ersten Mieter ein. Sukzessive füllte sich der Komplex, in dem heute neben dem Hotel und Restaurant Arztpraxen, Büros, Geschäftslokale und 18 Wohnungen Platz finden. Im Frühjahr 2008 fand dann die offizielle Eröffnung statt.

Umdenken bei Niggl-Projekt

Einfluss hat der Kauf auch auf ein weiteres Kerbler-Projekt in Horn. Wie die NÖN berichtete, wollte Kerbler das seit 2014 in seinem Besitz stehende ehemalige Gasthaus Niggl am Hauptplatz in ein Hotel umbauen. Aber, so Kerbler: „Die Auflagen für ein Hotel-Projekt dieser Dimension sind enorm, das hätte sich nie gerechnet.“ Daher will er im Niggl-Haus jetzt zu seinem ursprünglichen Plan, der Errichtung von Wohnungen und Geschäftslokalen, zurückkehren. Denn die Belebung des Hauptplatzes liege ihm nach wie vor am Herzen. Sein Wunsch an die Stadt- und Landespolitik: Endlich eine Tiefgarage am Hauptplatz. Bürgermeister Jürgen Maier dazu: „Wenn mir jemand die Tiefgarage unter den Hauptplatz beamt, bin ich dabei.“ Es gebe schon lange Pläne für dieses Projekt, aber: „Abgesehen von der finanziellen Frage: Dann haben wir eineinhalb Jahre ein Loch am Hauptplatz – ob das die Leute wollen?“