Sport, Bewegung und Spaß für jede Altersgruppe – das will die Stadtgemeinde Horn mit dem neuen Generationenspielplatz im Horner Stadtpark anbieten.

Ziel des Generationenspielplatzes ist es, dass sich nun auch Erwachsene neben dem viel besuchten Kinderspielplatz im hinteren Bereich des Horner Stadtparks, der gerne von Familien oder auch Jugendlichen aus den verschiedensten Altersgruppen genutzt wird, sportlich betätigen können – und dabei ihren Nachwuchs immer im Blick haben. Dazu wurden vier hochwertige Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt, auf denen ganz einfach und selbsterklärend ein Bewegungsprogramm absolviert werden kann. Die Geräte stehen kostenlos jederzeit – und auf eigene Gefahr – zur Verfügung.

Geräte für verschiedene Muskelgruppen

Den Fitness-Hüftschwinger-Walker, den Butterflytrainer (für den Oberköper) und den Fitness-Bauch-Rücken-Crunches-Trainer können jeweils zwei Personen gleichzeitig verwenden. Am Fitness-Ganzkörpertrainer kann eine Person trainieren. „Die Geräte sprechen verschiedene Muskelgruppen an und ermöglichen so ein ausgeglichenes Training“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maier, der den Generationenspielplatz als weiteren Schritt der Gemeinde in Richtung „Smart-City“ sieht.

Freude über die Umsetzung des Projektes herrscht auch bei Stadträtin Maria van Dyck, die für Familien und Generationen zuständig ist. Der Generationenspielplatz kostete insgesamt rund 7.650 Euro, 80 Prozent davon (6.120 Euro) wurden über eine LEADER Förderung lukriert.