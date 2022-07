Neuer Mandatar: Hainböck ist angelobt

Rasch über die Bühne gebracht wurde die Neubesetzung im Horner Gemeinderat. Nach dem Rückzug von Andrea Dundler in der Vorwoche wurde am Donnerstag schon ihr Nachfolger Ralph Hainböck (ÖVP) von Bürgermeister Gerhard Lentschig angelobt.

Rücktritt Horner Gemeinderätin Andrea Dundler geht

Dass er sich in der Kommunalpolitik einbringen will, habe er schon mit der Kandidatur für die Wahl 2020 gezeigt: „Ich will in der Stadt Horn mitwirken, meine Kompetenzen einbringen“, sagt der gelernte Baumeister, der als Unternehmer in mehreren Firmen und als Immobilieninvestor tätig ist. Er sei sehr mit der Stadt Horn, in der er seit seiner Kindheit lebt, verwurzelt, fügt der 40-jährige zweifache Familienvater an.

Hainböck wird zunächst die Sitze in jenen Ausschüssen übernehmen, die zuletzt Dundler innehatte, also in den Ausschüssen für Bildung & Gesundheit sowie Kultur & Tourismus vertreten sein.

