Neues Buch von Alt-Abt Christian Haidinger

Eine Premiere im Doppelpack gab es für die neuen Besitzer der Bücherstube, die sich nunmehr „Frau Hofer – Die Buchhandlung“ nennt: Altenburgs Alt-Abt Christian Haidinger präsentierte sein neues Buch „Und Gott lächelt – Glücklich werden durch Dankbarkeit“, Karl Steinhauser den Kalender für 2022 „Die Stadt Horn in alten Ansichten“.

Im kleinen Kreis stellte Günther Hofer sich und sein Medienhaus vor, das eine Druckerei und vier Buchhandlungen umfasst und auch Homepages gestaltet sowie Etiketten und Türbeklebungen anfertigt.

Bücherstube-Vorbesitzer Gerhard Tschugguel führte das Gespräch mit Alt-Abt Christian, der sehr lebendig, tiefgründig, spannend, humorvoll und authentisch Einblicke in das Buch und damit auch in sein Leben gewährte. „Ich habe keine Aufgabe angestrebt, sie ist mir immer aufgedrängt worden“, bekannte er und nahm Bezug auf seinen Weg zum Priestertum, Abt von Altenburg, Abtpräses usw. und führte mit einem Spruch, der ihn sein ganzes Leben begleitete, zum Buchtitel hin: „Es gibt Zufälle, hinter denen Gott lächelt.“ Diese „Zufälle“ sind in dem Buch, das um 19,95 Euro bei „Frau Hofer“ erhältlich ist, nachzulesen.

Dort gibt es auch den von Karl Steinhauser gestalteten Kalender (zu 9,90 bzw. 14,90 Euro), der aus seiner Sammlung von rund 6.000 Ansichtskarten 13 aus der Zeit zwischen 1900 und 1960 ausgewählt hat. Das Titelblatt ziert ein Passepartout von Horn um 1900, die zwölf Monatsbilder zeigen verschiedene alte Ansichten von Horn sowie von Mödring und Breiteneich.

Die gesamte Veranstaltung ist übrigens in Bild und Ton auf YouTube zu finden.