Neues Quartier gefunden: Der Weltladen zieht um

Nach etwas mehr als vier Jahren zieht der Weltalden Horn wieder aus seinem Quartier in der Wienerstraße aus. Der neue Standort befindet sich dann in der Pfarrgasse, wo man ein bisher leer stehendes Geschäftslokal beziehen wird.

Im alten Quartier wurde mit dem letzten „Fairen Frühstück“ vor der Übersiedlung schon Abschied gefeiert. Wie Veronika Stock dabei meinte, stehe für das Team jetzt „ein geschäftiger Oktober ganz im Zeichen unserer Übersiedlung“ bevor. Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten im neuen Geschäftslokal in der Pfarrgasse, aber auch an einem „Übersiedlungsfest“ am 14. Oktober wird schon gearbeitet.

Der Abschied falle schwer und mit Wehmut aus, sagt Stock: „Wir haben uns vier Jahre lang sehr wohl gefühlt.“ Die Übersiedlungsphase wird bis 13. Oktober dauern. Der Weltladen in der Wiener Straße bleibt in diesem Zeitraum regulär geöffnet.

Dafür hat sich das Team auch einige „Aktionen“ überlegt, betonte Eva Schmudermayer. Beim Übersiedlungs-Quiz haben die Gäste die Gelegenheit, ihr Wissen zum Horner Weltladen und natürlich zum Fairen Handel zu testen. Für richtig beantwortete Fragen gibt es eine schokoladige Belohnung.

Zum Abschluss werden die letzten Kaffeepackungen am 13. Oktober um 16 Uhr mit einer Menschenkette aus der Wiener Straße in die Pfarrgasse 7 weitergereicht werden. „Keine Sorge. Das wird nicht in Schwerarbeit ausarten“, ergänzte Veronika Stock. Diese Aktion soll die Verbundenheit zwischen den Kunden und den Mitarbeitern des Weltladens sichtbar machen. „Wer möchte, kann sich danach mit Kaffee oder Tee stärken und bei dieser Gelegenheit auch gleich die neuen Räume anschauen“, erzählt Susanne Weiler.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.