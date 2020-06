Dabei bekamen alle Mundschutzmasken, die vom Lions Club Horn gespendet und durch dessen Präsident Friedrich Eckhard verteilt wurden.

Es sei eine paradoxe Welt, in der wir seit dem Ausbruch der Coronakrise leben, sagte Christine Zeiner vom Mobilen Hospiz Horn. Abstand halten sei zum Zeichen der Fürsorge für die Anderen und gegenüber den Anderen geworden.

Gerade bei älteren und schwerstkranken Menschen war bis vor kurzem keine persönliche Begleitung durch den Verein Mobiles Hospiz Bezirk Horn möglich.

Die Hospizbegleiter des Vereines telefonierten sehr viel, Blumen und Geschenke wurden vor die Tür der betreuten Menschen gebracht. Vor allem aber wurde in dieser Zeit das Gefühl vermittelt, niemanden mit seiner Trauer und seinen Sorgen und Nöten alleine zu lassen, sagte Zeiner.

privat

Persönliche Begegnungen mit Trauernden und kranken Menschen sollen in unmittelbarer Zeit aber wieder erfolgen. Auch das Wohlbefinden und die Genesung der anvertrauten Menschen stehe für die Hospizbegleiter an oberster Stelle. „Deshalb werden bei unseren Besuchen und Begleitungen die Hygienevorschriften genau eingehalten.“, sagte Zeiner.

Mit jeder Menge Desinfektionsmittel in kleine praktische Fläschchen abgepackt, die von Jürgen Rochla von der Firma Remo und Sandra Marchsteiner von der Werbewerkstatt gespendet wurden, sei das Team jetzt bestens ausgerüstet.